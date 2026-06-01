Más y mejor bronceado: estas gominolas prometen ayudarte a llegar al verano con el moreno que buscas

Con la llegada del verano aparecen las prisas por lucir el bronceado que deseas. Esa premura puede provocar problemas de salud, para evitarlos, tienes que preparar a tu cuerpo con la mejor fórmula.

Tomar el sol activa tu Vitamina D para fortalecer tus defensas, dispara tu serotonina para mantenerte feliz y te regala ese tono dorado que tanto ansías. El sol también tiene una cara mala, el envejecimiento prematuro y las quemaduras.

Estas gominolas nutricosméticas son el tratamiento preparador por excelencia. Al tomarlas semanas antes de la exposición, saturas tu piel de antioxidantes. Como resultado, te bronceas el doble de rápido y con la mitad de exposición al sol.

Las Weider Sun Bronze Gummies, son gominolas funcionales formuladas para preparar la piel antes de la exposición solar, ayudando a lograr un bronceado más uniforme, duradero y saludable. Cuenta con ingredientes clave que promueven el cuidado dérmico desde el interior, con una fórmula sin azúcar ni gluten.

El bote cuenta hasta con 40 gominolas con sabor a mango y melocotón, las cuales se recomienda consumir diariamente antes de periodos de exposición solar prolongada. No obstante, funcionan para preparar al cuerpo por lo que es recomendable complementar con una rutina de protección solar tópica adecuada.

Cuenta con respaldo científico

La exposición solar estimula la producción de serotonina, la hormona de la felicidad. Además, ayuda a regular el ritmo circadiano, más sol de día se traduce en una mayor producción de melatonina de noche, logrando un sueño profundo y reparador.

Harvard Health asegura que el 90% de nuestra Vitamina D viene de la reacción de la piel a los rayos del sol. Señalan que la Vitamina D es en realidad una hormona clave para fijar el calcio en los huesos, prevenir la osteoporosis y regular el sistema inmunitario.

Varios estudios de la Universidad de Southampton, demostraron que la luz solar libera óxido nítrico en el torrente sanguíneo, lo que dilata los vasos sanguíneos y ayuda a reducir la presión arterial, mejorando así la circulación.

¿Si las tomo es necesaria la crema solar? Si, estas gominolas no son un filtro solar, no bloquean los rayos del sol, sino que preparan a las células para resistir mejor el daño y pigmentarse antes. Las gominolas actúan por dentro, la crema solar por fuera; ese es el combo imbatible.

Lo recomendado es empezar a tomarlas entre 15 y 30 días antes de las vacaciones o de las primeras exposiciones intensas al sol. La melanina necesita acumularse, no sirve de nada si solo las tomas el mismo día que vas a la playa. Ahora, preparar la piel para el verano es accesible para cualquier bolsillo.