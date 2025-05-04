No hay excusas para ponerse en forma: estas mancuernas 'smart' de Xiaomi cuentan repeticiones por ti y tienen varios pesos

Mantenerse en forma en casa ya no requiere grandes aparatos ni rutinas complicadas. Estas mancuernas inteligentes de Xiaomi cuentan repeticiones por ti, ajustan el peso y caben en cualquier rincón.

Mantenerse activo en casa puede parecer todo un reto, especialmente cuando la motivación depende exclusivamente de uno mismo. Sin embargo, con el auge del entrenamiento doméstico, cada vez surgen más herramientas que buscan facilitar la rutina y hacerla más llevadera. Desde aplicaciones interactivas hasta equipos compactos, la tecnología aplicada al fitness no deja de avanzar, y una de sus últimas apuestas es acercar la experiencia del gimnasio a cualquier salón.

Es aquí donde entran en juego las "mancuernas inteligentes", una categoría que está creciendo en paralelo al interés por la salud y el bienestar. Pensadas tanto para principiantes como para quienes ya tienen cierta experiencia, permiten ajustar el peso, cuentan con sensores que registran el movimiento y se sincronizan con apps móviles para obtener estadísticas detalladas.

En este contexto, Xiaomi (a través de su gama Mijia, que tiene de todo, y cuando decimos "de todo" es de todo) ha desarrollado una propuesta que destaca por su diseño minimalista, integración tecnológica y facilidad de uso: las Mijia Smart Dumbbells, que cuentan las repeticiones por ti y tienen varios pesos, y cuestan poco más de 40 euros.

M ás allá de una mancuerna tradicional



Estas mancuernas inteligentes de Xiaomi cuentan con seguimiento del entrenamiento mediante una aplicación móvil. Xiaomi

Las mancuernas inteligentes de Xiaomi han sido diseñadas con un propósito claro: ayudarte a entrenar mejor, sin complicarte. Con un formato compacto y elegante, vienen equipadas con una pantalla LED que te muestra, en tiempo real, el número de repeticiones, el tiempo de entrenamiento o las calorías estimadas. Por otro lado, el sistema de recuento automático de repeticiones ahorra distracciones y permite concentrarse únicamente en el movimiento.

El sistema incluye una barra principal con sensores de movimiento (giroscopio y acelerómetro) que permiten medir con bastante precisión cada repetición. Esto es especialmente útil para quienes entrenan sin supervisión, ya que ofrece cierto grado de corrección automática y genera informes útiles en la app Mi Home. La conexión entre las mancuernas y la aplicación se realiza mediante Bluetooth, sin necesidad de cables ni configuraciones complejas.

Además, uno de los puntos más prácticos es su sistema modular de pesas. Cada mancuerna parte de un peso base de 1 kilos y permite añadir placas de 0,5 kilos hasta alcanzar los 2 kilos. No es mucho si se busca entrenar fuerza máxima, pero sí más que suficiente para ejercicios funcionales, tonificación o rutinas aeróbicas. Esta adaptabilidad hace que resulten atractivas tanto para quienes se están iniciando como para quienes desean complementar otro tipo de entrenamiento.

Tecnología al servicio del bienestar diario



Uno de los aspectos que más diferencia a estas mancuernas del resto es su enfoque digital. Al vincularse con la app Mi Home, puedes acceder a recomendaciones personalizadas, guardar sus sesiones, establecer metas y hasta seguir rutinas en vídeo. Todo se centraliza en una misma plataforma, lo que facilita el seguimiento del progreso a medio y largo plazo.

A esto se suma la autonomía del dispositivo: funcionan con dos pilas AA que, según el fabricante, ofrecen hasta 177 días de uso. No ocupan espacio y se guardan fácilmente, por lo que son ideales para quienes viven en pisos pequeños, teletrabajan o buscan una alternativa al gimnasio convencional. También es una opción interesante para quienes entrenan en pareja o en familia, ya que se pueden compartir y personalizar desde la app según cada usuario.

Las Mijia Smart Dumbbells de Xiaomi ofrecen una manera sencilla de integrar la actividad física en la rutina diaria. No prometen milagros, ni están diseñadas para levantar grandes cargas, pero cumplen muy bien su función como complemento de un estilo de vida activo. Y lo hacen con una estética cuidada, una interfaz intuitiva y un precio que las hace accesibles frente a otros dispositivos similares del mercado.