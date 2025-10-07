Las compras que yo aprovecharía a hacer en la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Hay productos que siempre están en el 'top' ventas de estas jornadas de ofertas y que, sin duda, merece la pena meter a nuestro carrito.

Ya son varios los años viviendo detrás de la pantalla algunas de las principales campañas promocionales del año como Prime Day, Black Friday... Y también cotejando a diario las mejores ofertas. Por ello, sé que hay compras que merece la pena hacer durante estas jornadas. Ahora tenemos una nueva oportunidad: Amazon ya ha activado los descuentos de su Fiesta de Ofertas Prime.

Para aprovecharlas, hay que ser miembro Prime. Si todavía no has probado este servicio, el gigante del comercio online te ofrece 30 días de prueba gratuitos, por lo que puedes aprovechar esta campaña para conocer todas sus ventajas.

Y si no sabes que comprar, que no cunda el pánico: como experta en compras, te dejo bajo estas líneas los productos que yo no dudaría en meter a mi carrito.

Pastillas de lavavajillas, un clásico

Este producto de limpieza se ha convertido ya en un clásico de las campañas de ofertas. En concreto, las Finish Powerball siempre triunfan. Hoy nos las llevamos por menso de 16 euros, con lo que cada pastilla tiene un precio de 0,15 euros.

Consigue hoy este 'pack' más barato. Amazon

Un Fire TV Stick, aunque tu tele ya sea 'smart'

Los dispositivos Amazon son un clásico del Prime Day y no nos extraña, puesto que es entonces cuando tienen ofertas tan interesantes como la del Fire TV Stick 4K, el más vendido, que de costar 70 euros, ahora está por solo 36. Y merece la pena aunque tu televisor sea smart, por la calidad de la imagen.

Amazon Fire TV Stick 4K Amazon

Buen momento para renovar un móvil

Si estás pensando en renovar tu smartphone, aprovecha alguna de las ofertas exclusivas de Amazon. Yo me quedo con la rebaja de casi 400 euros en el Xiaomi 15, con 12 gigas de RAM y 512 de almacenamiento. Aunque todavía requiere invertir más de 600 euros, permite conseguir un móvil premium a precio de gama media.

Este modelo tiene una muy buena rebaja. Amazon

Toallitas de bebé

Para mí son un básico porque tengo un pequeño en casa, pero parecen serlo para más usuarios, ya que cada Prime Day o Black Friday también están entre los productos más vendidas. Esta vez elijo las de Lillydoo sin perfume: con la promoción, la unidad sale a 0,04 euros.

Probado que son de las mejores del mercado. Amazon

El capricho de una superautomática

Llevo tiempo queriendo una superautomática, así que este Prime Day las voy a analizar muy de cerca. Aunque es un pequeño electrodoméstico que requiere cierta inversión, creo que merece la pena. Este modelo de Cecotec ahora se queda por menos de 200 euros, un precio bastante asequible en comparación con otros modelos.

Este modelo tiene 19 bares de presión. Amazon

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