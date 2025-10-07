iPhone 16e, iPad y mucho más: decenas de dispositivos Apple, rebajados en el Prime Day

No podía faltar a la cita, y es que no cabe duda alguna de que Apple es una marca que siempre anima a la gente a comprar cuando rebaja sus precios. No suele hacerlo, al menos no en sus tiendas, pero ahora mismo en Amazon sí que hay muchas ofertas en productos como el iPhone, los Apple Watch o los iPad.

Estas rebajas llegan por la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon, que se celebran 7 y 8 de octubre y que son un evento exclusivo para miembros Prime, aunque si te das de alta en el mes de prueba gratis, también te vale.

Si eres fan de Apple, hay un poco de todo, aunque como es lógico, no están los últimos iPhone, que fueron presentados hace apenas unas semanas. Sí que está el iPhone 16e, que es la edición más barata que despachan ahora mismo, en especial ahora que Amazon lo ha rebajado un poquito más.

Todos estos productos, como tienes sí o sí que ser Prime para acceder a las ofertas, tienen envío gratis a cualquier parte de España. No tienes que preocuparte de nada más y en apenas 24 horas los tendrás en casa.

iPhone 16e

Apple quiere de nuevo atraer a un público menos exigente con un móvil "barato". Thai

El iPhone 16e llega como el nuevo punto de equilibrio en el catálogo de Apple, pensado para quienes quieren entrar en la experiencia premium sin perder la cabeza en precios. Lo primero que sorprende es el diseño: delgado, bien acabado. La pantalla Super Retina fluye como la seda en cualquier circunstancia, con colores vivos y buena visibilidad incluso al sol.

El nuevo procesador A18 le da un toque de velocidad contundente. Apps cargan al instante, el sistema es ágil y la autonomía aguanta el día completo sin tirones, incluso con redes y GPS activos. Además, la cámara principal ha dado otro salto con mejoras en el sensor fotográfico, especialmente de noche y en modo retrato, con resultados que rivalizan con modelos mucho más caros.

La integración con el ecosistema Apple sigue siendo el punto diferencial: mensajes, llamadas, archivos y AirDrop corren entre dispositivos sin complicaciones, y la seguridad extra con Face ID o los servicios iCloud clasifica al iPhone 16e como uno de los móviles más fiables y fáciles de usar.

iPad de 11"

Las 5 mejores fundas con teclado para el iPad Pexels

El iPad de 11" es esa tablet que no parece ni grande ni pequeña, pero lo clava para casi todo. Su pantalla Liquid Retina es brillante y definida, los colores verdaderamente vivos y el tamaño justo para tomar apuntes, ver pelis o editar fotos sin quedarte corto de espacio.

El chip A16 le pone nervio suficiente para mover apps profesionales, juegos exigentes y multitarea de verdad, donde puedes tener varias ventanas abiertas y saltar de una a otra sin lag ni bloqueos.

La batería aguanta una jornada de trabajo o estudio sin dramas y la cámara frontal está preparada para videollamadas nítidas y con buen sonido, perfecto para quienes teletrabajan o estudian a distancia.

Pack de cuatro Airtags

AirTag, en la imagen. Onur Binay via Unsplash.com

El pack de cuatro AirTags convierte cualquier objeto en localizable al instante y da mucha tranquilidad a los despistados de siempre. Estos pequeños accesorios funcionan como rastreadores bluetooth; las colocas en llaves, mochila, bici o maleta y puedes ver su ubicación desde el móvil, con precisión que sorprende.

La integración en la red "Find My" de Apple es salvaje: aunque pierdas algo lejos, la comunidad de dispositivos Apple ayuda a ubicarlo si pasa cerca de otro iPhone.

Configurarlos es tan fácil como acercarlos al móvil y personalizar qué quieres rastrear. La batería dura más de un año y se cambia en segundos, sin herramientas ni líos. Y la privacidad está cuidada: solo tú puedes acceder a la localización exacta.

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 10 Luke Chesser

El Apple Watch Series 10 es rápido, muy personalizable y viene cargado de apps para deporte, salud y productividad. La medición del pulso y ECG mejora con sensores nuevos, y la monitorización del sueño y el ejercicio es más precisa, ideal para quienes buscan mejorar rutinas y controlar salud a diario.

Con él puedes responder mensajes, ver notificaciones, pagar con el reloj y hasta iniciar llamadas en modo altavoz. Nuevas funciones de actividad y los entrenos guiados convierten el Series 10 en entrenador personal discreto y siempre contigo. La resistencia al agua y materiales premium hacen que aguante desde el gimnasio al trabajo sin despeinarse.

Apple Watch Ultra 2

El Apple Watch Ultra 2. Apple

El Apple Watch Ultra 2 es la bestia de las aventuras y el deporte extremo: titanio, pantalla enorme y hasta 100 horas de autonomía cuando lo exiges de verdad. Resistencias a golpes, clima y agua dignas de un reloj profesional y sensores de última generación para oxígeno, altitud, ECG y ritmo cardiaco.

El GPS multi-frecuencia es brutalmente preciso y la navegación offline te salva cuando el móvil no tiene cobertura, perfecto para senderistas, runners y exploradores.

La pantalla más brillante, el sistema de botones grandes y los mapas topo hacen que sea usable en cualquier condición de luz o clima, y watchOS permite controlar música, llamadas y notificaciones con total seguridad. Los entrenos avanzados y la gestión de rutas y puntos críticos colocan este reloj como favorito entre deportistas que buscan el máximo rendimiento y fiabilidad.