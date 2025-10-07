Música gratis durante tres meses: Amazon empieza su Prime Day con promoción en su 'streaming' musical

Amazon ya ha dado el pistoletazo de salida a su Prime Day otoñal, una cita que ya se ha convertido en fija en el calendario promocional del gigante del comercio online. En este caso, el marketplace ofrece rebajas exclusivas para miembros de su club Prime, un servicio que puedes probar gratis durante 30 días si todavía no lo has hecho.

Además de interesantes ofertas en sus dispositivos y en gran parte de su catálogo, Amazon aprovecha la ocasión para promocionar algunos de sus servicios de streaming. Esta vez le ha tocado el turno a Music Unlimited, la plataforma musical del gigante del comercio online que ahora puedes probar gratis durante 3 meses, frente al mes de prueba habitual.

Así, si activas el periodo de prueba de esta plataforma antes del 9 de octubre, puedes disfrutar de 3 meses de música gratis, lo que significa que los villancicos de este año corren a cargo de Amazon. Normalmente, el periodo de prueba de este servicio es de 1 mes.

Una vez superado este tiempo, el precio de la suscripción estándar es de 10,99 euros al mes sin permanencia. Sin embargo, Amazon también ofrece una Tarifa Familiar de este servicio por 17,99 euros al mes. Por la celebración de la Fiesta de Ofertas Prime, esta suscripción también tiene promoción: 4 meses gratis (3 si no eres Prime) en vez de 1. Eso sí, la contratación debe hacerse antes del 9 de octubre.

¿Merece la pena Music Unlimited?

Rotundamente sí. La plataforma Music Unlimited ofrece 100 millones de canciones y también podcasts para los aficionados a este formato, todo ello sin anuncios. También ofrece la posibilidad de escuchar sin conexión para que no haya cobertura que interrumpa tu escucha, al tiempo que ofrece saltos ilimitados de canciones para que escuches solo lo que realmente te interesa.

Todas las canciones están disponibles en HD y una gran parte del catálogo se ofrece en Ultra HD e incluso con soporte para audio espacial. Además, funciona en cualquier dispositivo, por lo que su grado de compatibilidad es alto.

El precio es otro de sus puntos a favor ya que, en el caso del plan familiar, si compartes con otras seis personas el precio al mes resulta irrisorio.