Que el verano no te pille sin un Kindle: el libro electrónico de Amazon que es cuaderno a la vez, ahora 100 euros más barato

Leer y escribir a mano ya no son actividades separadas si tienes el dispositivo adecuado. Este Kindle permite disfrutar de los libros y tomar notas en el mismo lugar.

Hay quien asocia el verano con playa, terrazas y viajes. Y hay quien, además, lo relaciona con leer más, desconectar y recuperar tiempo para uno mismo. Para muchos, una buena lectura sigue siendo el mejor acompañante durante las vacaciones. Y si hay algo que facilita esa experiencia, sobre todo cuando se sale de casa, es un dispositivo que pese poco, no canse la vista y permita llevar encima más de un libro a la vez sin ocupar espacio.

Ahí es donde los lectores electrónicos siguen marcando la diferencia. Frente a los móviles o las tabletas, que están pensados para la multitarea, un e-reader ofrece una experiencia mucho más centrada: pantalla sin reflejos, sin distracciones, y con la ventaja de poder leer incluso bajo el sol sin esfuerzo. Además, su autonomía se mide en semanas, no en horas, lo que lo convierte en un aliado perfecto para quienes se olvidan del cargador o prefieren viajar ligero.

Los modelos más recientes han ido incorporando nuevas funciones: ajustes de iluminación, tamaño de fuente, sincronización con la nube... Pero algunos van más allá, combinando la lectura con algo que parecía reservado al papel: escribir a mano. Así lo hace el Kindle Scribe, uno de los dispositivos favoritos para los viajeros que disfrutan leyendo (y anotando) en cualquier momento y lugar, y que ahora tiene 100 euros de descuento.

Kindle Scribe (2022) Kindle con pantalla grande, lápiz incluido y cuaderno digital integrado. Ideal para leer, anotar, organizar ideas o trabajar con documentos sin distracciones.



Leer, anotar y organizarse en un mismo lugar



El Kindle Scribe es el primer lector de Amazon que combina la experiencia de leer con la posibilidad de escribir a mano directamente sobre la pantalla. No se trata simplemente de añadir notas rápidas, sino de integrar una forma de escritura natural, como la que se tiene al usar un cuaderno tradicional, con todas las ventajas de lo digital. Es decir: puedes tomar apuntes, subrayar, tachar, dibujar o anotar ideas sin dejar el libro que estás leyendo.

La pantalla grande (más de 10 pulgadas) ofrece un espacio generoso tanto para la lectura como para la escritura. Esto facilita mucho el uso en documentos PDF, en los que puedes hacer correcciones, marcar secciones o escribir comentarios directamente. También puedes importar tus propios archivos y tomar notas que luego puedes consultar desde la app de Kindle, lo que resulta muy práctico para trabajo, estudio o proyectos personales.

Su lápiz, incluido con el dispositivo, no necesita cargarse ni conectarse por separado. Responde de forma fluida a la presión y a la inclinación, lo que hace que la escritura resulte muy natural, algo clave para quienes toman notas de forma habitual o están acostumbrados a escribir a mano. Las herramientas disponibles permiten usar diferentes estilos de trazo, desde rotuladores hasta lápices, para adaptar la escritura a distintas necesidades: desde un esquema hasta un dibujo rápido.

Un dispositivo que se adapta a tu forma de leer



Una de las ventajas más claras de Kindle Scribe es que permite llevar tu biblioteca, tu agenda y tu cuaderno en un solo dispositivo. Puedes leer una novela y subrayar tus pasajes favoritos, anotar en el margen ideas para un ensayo, o incluso escribir tu propio diario personal en uno de los cuadernos digitales que incluye. La experiencia es muy diferente a la de una tableta: sin distracciones, sin notificaciones, sin apps abiertas en segundo plano.

Para quienes trabajan con textos, también es útil como herramienta de revisión. Puedes importar un documento, hacer anotaciones a mano, reorganizar páginas o exportar tus notas por correo. No sustituye a un portátil, pero sí puede complementar perfectamente tareas que antes requerían varios cuadernos o impresiones en papel.

Y, por supuesto, sigue siendo un Kindle en toda regla: acceso a millones de libros a través de la Tienda Kindle, compatibilidad con Kindle Unlimited y Prime Reading, y una autonomía que dura semanas. Además, incorpora funciones de accesibilidad, plantillas de cuaderno, herramientas de organización y una pantalla que se adapta a la luz del entorno para facilitar la lectura en cualquier momento del día.

El Kindle Scribe es una opción interesante si buscas algo más que leer. Es un lector electrónico, sí, pero también un espacio para pensar, organizarte o crear. Y si este verano quieres viajar con menos peso y más ideas, puede ser una buena elección, sobre todo ahora que tiene 100 euros de descuento.