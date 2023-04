Que nuestras mascotas siempre dispongan de agua es una de las preocupaciones de los dueños de mascotas que tiene que pasar varias horas fuera de casa. Y es que la hidratación influye en el bienestar del animal. Para evitar que se queden sin beber durante mucho tiempo, se han popularizado las fuentes smart para perros y gatos que sustituyen a los bebederos clásicos y que mantienen un flujo continuo de líquido. Claro que, si no queremos invertir más de 50 euros que suelen costar, los dispensadores de agua son su versión low cost.

Con un mecanismo sencillo y sin necesidad de configuración, estos productos permiten que el animal siempre disponga de agua en su bebedero. Así, son perfectos para quienes que su mascota esté bien servida, pero, bien no quieren contar con dispositivos inteligentes que se deben configurar, bien no quieren realizar una inversión más elevada. Los dispensadores de agua son, junto con los trucos y juegos que evitan que los perros y gatos sufran ansiedad cuando no estamos en casa, pequeñas adquisiciones que hacemos para que el animal esté cómodo, relajado y con todas las necesidades cubiertas, aunque no estemos con ellos.

Así que, si queremos decantarnos por un dispensador de agua, el modelo de Amazon Basics, de 3,79 litros de capacidad, solo cuesta 16,50 euros en el marketplace. Práctico, barato y compacto, perfecto para suplir las necesidades de nuestras mascotas. Y, además, contamos con la garantía de los usurarios que ya lo han probado y que dejan constancia de la idoneidad de este producto.

Esta fuente es fácil de usar y está diseñada para que el agua no se derrame. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Dispensador de agua Descripción: Dispensador de agua pequeño para mascotas que se sirve de la gravedad para asegurar el suministro constante de agua en el bebedero. La base está hecha de PP y la botella de PET transparente y tiene capacidad de 3,9 litros. Marca: Amazon Basics Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 16.50

Imagen:

Con más de 54.100 valoraciones acumuladas en Amazon fruto de los usuarios que han probado este bebedero con dispensador, la nota media alcanzada es de 4,5, lo que nos invita a pensar que la satisfacción con la compra del producto es muy alta y que, por tanto, también es una buena inversión. Sobre todo, teniendo en cuenta que cuesta menos de 17 euros. Pero, ¿a qué se debe el éxito de esta fuente para perros y gatos?

Sin duda, a las prestaciones: gracias a su depósito de 3,9 litros, que funciona con el principio de la gravedad, nuestras mascotas siempre dispondrán de agua fresca y limpia. Eso sí, no hay que olvidar renovar el líquido una vez al día para evitar que se estanque y pueda ser perjudicial para su salud. También por su diseño, ya que incluye pies de goma antideslizantes para evitar que lo muevan con el hocico y lo derramen mientras no estamos en casa; no obstante, recomendamos colocarlo sobre una alfombra de silicona para que no lo ensucien todo al beber agua.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.