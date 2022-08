No te quedes sin bolsas: así es el 'pack' de 900 que triunfa con 56.827 opiniones entre los usuarios que tienen perro

Antes de salir a la calle con nuestra mascota es de obligado cumplimiento comprobar que lo llevamos todo; y no nos referimos a las llaves (¡que también!). Chuches para premiar su buen comportamiento o el de sus amigos caninos del parque, botella de agua con vinagre para aclarar las zonas urbanas donde miccione y, por supuesto, el rollo de bolsitas para recoger las deposiciones. Y no lo hacemos por evitar la multa que puede llegarnos, queremos ser responsables para dejar la calle tal y como estaba antes de nuestro paseo, evitando así ser causantes de cualquier suciedad que empeore la calidad de vida de todos.

Así, lo habitual es que semana tras semana, hagamos uso de estas bolsitas (gasto directamente proporcional al tamaño del perro) que nos ayudan a recoger con facilidad e higiene los excrementos de nuestros perros. ¿Nuestro mayor miedo? Quedarnos sin ellas y tener que afrontar un paseo in extremis con muchas servilletas en el bolsillo para que, de camino a la tienda, nuestro peludo no nos haga pasar un mal rato. Pero, ¿y, si en vez de jugárnosla una y otra vez, nos sumamos al pack que triunfa entre los usuarios de Amazon? Por menos de 18 euros, te llevas a casa 60 rollos de 15 bolsitas cada uno. O, lo que es lo mismo, ¡900 unidades!

El 'pack' de 900 unidades. Amazon

En 60 rollos de 15 bolsitas cada uno, este pack es todo un superventas, aunque no es de extrañar: por menos de 20 euros nos acerca un total de 600 unidades para que no tengamos que preocuparnos con frecuencia del comprar. Fabricadas de polietileno negro y pensadas para evitar cualquier tipo de fuga (el grosor reduce la sensación al tacto y la anchura da espacio para poder anudar el final sin dificultad), estas bolsas tienen un tamaño estándar, de dimensiones 33x22,9 centímetros, por lo que se adaptan a la mayoría de dispensadores que todos los dueños ubicamos en la correa de nuestra mascota. En caso de no ser así, ¡no hay problema! Esta apuesta de Amazon Basics incluye uno por si acaso las bolsas no encajan o el nuestro está desgastado.

Cabe destacar que el 83% de los usuarios le han otorgado a este producto las cinco estrellas doradas de Amazon, la máxima puntuación, acumulando también más de 56.827 valoraciones. De ellas dice, entre otros comentarios, que son 100% recomendables por "el grosor del plástico, ya que lo son más de lo habitual" o que son "sencillas de abrir". Aunque también destacan aquellos que, para poder tildarlas de perfectas, que "las últimas tres bolsitas deberían ser de otro color para que sepas que toca cambiarla con algo de anticipación", y así tener siempre listo el siguiente rollo y no pasar apuros en la calle.

