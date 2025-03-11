Esta es la secadora que puedes tener incluso en pisos pequeños: cabe en cualquier espacio y es barata

La marca Evvo ofrece este electrodoméstico en un formato mini: tiene una capacidad de 3 kilos y tiene una fácil instalación.

El tiempo no da tregua: las borrascas van a seguir acompañándonos unos días. En este contexto, hacer la colada se complica, puesto que secar la ropa parece misión imposible. Para ello, apostamos por soluciones como los tendedores eléctricos que son perfectos para evitar el olor a humedad en la ropa. Sin embargo, preferimos las secadoras: son más rápidas y más eficientes. ¿El problema? No todas las casas disponen del espacio adecuado para instalarlas.

Saber dónde se debe poner una secadora en casa es fundamental para decidir si podemos contar con ella o no, además de parar evitar alguno de los errores más comunes que se comenten con ellas. Aunque muchos la colocan en el exterior, el mejor sitio es en el interior para evitar que los cambios de temperatura o la humedad afecten a su funcionamiento. Nuestra recomendación es instalarla al lado de la lavadora. Claro que no siempre es posible por el espacio.

Para terminar con este problema, Evvo ofrece una secadora mini que cae en cualquier espacio, por lo que es apta incluso para los pisos más pequeños o para quienes están de alquiler y no quieren hacer instalaciones definitivas. Se trata del modelo Mini S3 que tiene una capacidad de 3 kilos y su instalación es muy sencilla.

La secadora que cabe en cualquier hogar

Esta lavadora tiene una capacidad de 3 kilos. Amazon

Pero, ¿cuánto mide realmente este electrodoméstico? Tiene 64 centímetros de alto, por 52 de ancho y 43,5 de fondo, unas medidas similares a una maleta grande, por lo que es más fácil de instalar en cualquier espacio que las secadoras convencionales. Esto permite que se pueda incluso colgar en una pared. De hecho, no requiere una salida de aire, aunque sí es recomendable que esté ubicada en una zona con ventilación en la que ubicaremos el tubo de salida pra que el vapor generado salga al exterior.

Una vez instalada, deja la ropa seca en solo dos horas con una carga completa de 3 kilos. Además, su sensor de humedad permite adaptar la duración de cada programar en función de cómo esté la ropa. También nos parece interesante su modo Airfresh, para desodorizar, esterilizar y eliminar los olores de la ropa sin tener que lavarla. Para ello, emplea un sistema de aire caliente a presión que higieniza la prenda.

Qué tipo de ropa no debe meterse en la secadora

Aunque las secadoras son electrodomésticos de gran ayuda y ayudan a agilizar tareas en el hogar, no todas las prendas son aptas para secar a través de ellas. Por ello, es necesario evitar los bañadores, para que no se encojan; las medias y leotardos; las prendas con adornos metálicos o de PVC como pedrería, perlas o lentejuelas; y la ropa elástica, para evitar que se dé de sí, entre otras.

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