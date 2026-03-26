Dyson tira la casa por la ventana: su aspiradora sin cable V15 Detect, ahora 200 euros más barata

Las aspiradoras sin cables de Dyson son unas de las más deseadas del mercado. La gran tecnología con la que cuenta les ha llevado a obtener la máxima eficiencia en la limpieza del hogar y, por ello, son muchos los que quieren tener una en su poder para acabar con la suciedad en tiempo récord.

Sin embargo, aunque su inversión merece la pena, no siempre le viene bien a todos los usuarios. Aunque los modelos que ya llevan tiempo en su catálogo pueden conseguirse desde 299 euros (como es el caso de la gama V8) los más novedosos alcanzan los 900, como es el caso del modelo más reciente, la V16 Piston Animal que también friega.

Claro que, a veces la marca revoluciona su catálogo y activa rebajas muy suculentas. Y ahora, la aspiradora V15 Detect, una de las más potentes, tiene una rebaja de 200 euros y nos la llevamos por menos de 600.

El precio habitual de este modelo, uno de los más potentes del mercado, es de casi 800 euros y, ahora, nos lo llevamos por 600. Por ello, aunque aún requiere inversión, se trata de una buena oportunidad para conseguir una herramienta efectiva.

La solución integral de limpieza

El Dyson V15 Detect está impulsado por el motor digital Dyson Hyperdymium, que gira hasta 125.000 rpm para generar 240 vatios de succión sin pérdida de potencia. Esta se mantiene constante gracias a un sistema que captura y separa el polvo y los residuos, evitando así que la succión disminuya a medida que el contenedor se llena.

Este modelo incluye el preciado cabezal limpiador Fluffy Optic, que proyecta un haz de luz con un ángulo preciso sobre los suelos duros. Esta tecnología revela el doble de polvo microscópico que sería invisible a simple vista, asegurando que no quede ni rastro de suciedad. Además, incorpora un sensor que cuenta y clasifica las partículas de polvo hasta 15.000 veces por segundo, ajustando automáticamente la potencia de succión según la cantidad de residuos detectada.

Ofrece una autonomía de hasta 60 minutos y se transforma fácilmente en una aspiradora de mano para tareas más específicas. El cepillo Digital Motorbar está diseñado para todo tipo de suelos y cuenta con aspas que desenredan automáticamente el pelo de mascotas y el cabello largo, transportándolos en espiral directamente al cubo sin que se enreden en el cepillo.

La aspiradora cuenta con un sistema de filtración totalmente sellado que captura el 99,99% de las partículas microscópicas, expulsando el aire más limpio que el que aspira. El vaciado es igualmente higiénico al expulsar la suciedad del cubo extragrande de 0,77 litros directamente en la basura con una sola acción y sin necesidad de tocar los residuos.

Además, este modelo incorpora una pantalla LCD que muestra información en tiempo real, ofreciendo una prueba científica de la limpieza profunda al indicar la cantidad de polvo que se está eliminando y el modo de potencia seleccionado. El producto incluye en su caja una selección completa de accesorios como el cepillo Digital Motorbar, el cepillo Fluffy Optic, una rinconera para espacios estrechos, un accesorio multifunción, un soporte de pared para su organización y el cargador, ofreciendo una solución todo en uno para las necesidades del hogar.