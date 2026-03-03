Llegan las alergias y Dyson lanza un purificador compacto para los que siempre han querido uno

Si eres alérgico o tienes mascotas en casa, un purificador de aire se hace una compra casi obligatoria, y éste es uno de los mejores del mercado.

Respirar aire limpio en casa no debería ser un lujo ruidoso, y Dyson parece haber dado en el clavo con este nuevo concepto. El HushJet HJ10 es un purificador que nace de una idea fascinante: aplicar la ingeniería de los motores a reacción para que el aire fluya con una potencia bestial pero sin ese zumbido molesto de los ventiladores antiguos. Es increíble cómo un aparato tan compacto, de apenas 469 mm de alto, es capaz de limpiar el ambiente de una sala de hasta 100 metros cuadrados sin despeinarse, eliminando desde el polvo más fino hasta esos alérgenos invisibles que nos hacen la vida imposible en primavera.

Lo que más me gusta es que se siente como un objeto diseñado para integrarse en tu vida, no para estorbar. Gracias a su kit silencioso en forma de estrella, el aire sale proyectado con una velocidad increíble pero de forma súper concentrada. Si tienes mascotas en casa, sabrás que el olor o la caspa que sueltan a veces satura el ambiente; pues bien, este equipo atrapa el 99,97% de esas partículas microscópicas. Es esa sensación de entrar en una habitación y notar que el aire está "nuevo", mucho más ligero y agradable de respirar.

Si estás pensando en renovar el aire de tu hogar, ahora mismo puedes encontrar el HushJet HJ10 por menos de 400 euros directamente en la web de Dyson, con la ventaja de que te lo entregan en casa en solo 1 o 2 días. Es una inversión inteligente si tenemos en cuenta que sus filtros están diseñados para durar hasta 5 años, así que te olvidas de los recambios costosos cada pocos meses. Por un precio muy razonable, te llevas tecnología punta que cuida de tu salud y la de los tuyos de forma totalmente automática.

El mantenimiento es otra de esas cosas que suelen dar pereza, pero aquí lo han simplificado al máximo. Solo tienes que desenroscar la boquilla superior y listo; nada de piezas complicadas ni herramientas raras para mantenerlo impecable. Además, al ser una máquina totalmente sellada, tienes la garantía de que todo lo que aspira (virus, gases nocivos o polen) se queda atrapado dentro y no vuelve a salir por ninguna rendija. Es, literalmente, una caja fuerte para los contaminantes que flotan por tu salón.

El aire de tu hogar siempre limpio

Para los que tenemos el sueño ligero, el modo noche es una auténtica bendición. El purificador baja su intensidad hasta los 24 dB, que es básicamente el sonido de un susurro lejano, mientras sigue limpiando el aire de tu dormitorio. Incluso cuando lo pones a tope de potencia, solo llega a los 41 dB, una cifra bajísima si la comparas con otros modelos del mercado que parecen despegar. Puedes dejarlo funcionando mientras duermes o ves una película y ni te enterarás de que está ahí trabajando por ti.

La inteligencia que lleva dentro también me ha parecido muy práctica. Tiene sensores que detectan en tiempo real si hay partículas PM2.5 en el ambiente y, si nota que la calidad del aire baja (por ejemplo, al cocinar o al limpiar el polvo), reacciona solo ajustando el flujo de aire. Esto es genial porque te permite "configurarlo y olvidarte", sabiendo que el aparato solo consumirá la energía necesaria cuando realmente haga falta purificar. Es eficiente, ahorra luz y te da la tranquilidad de que siempre respiras lo mejor posible.

Si eres de los que les gusta tener el control de todo desde el móvil, la conexión con la aplicación MyDyson es un punto extra muy top. Puedes ver informes personalizados de la calidad del aire de tu casa desde el trabajo o programar horarios para que cuando llegues, el ambiente esté perfecto. Incluso responde a comandos de voz, así que si tienes las manos ocupadas, basta con pedirle que suba la potencia. Es tecnología que se adapta a tu ritmo y no al revés, algo que se agradece un montón en el día a día.

Su diseño es tan discreto, con solo 230 mm de ancho, que queda bien en cualquier rincón, ya sea encima de una mesita de noche o en un rincón del escritorio. No rompe la estética de la habitación y, sin embargo, es capaz de mover hasta 70 litros de aire por segundo. Es pequeño pero matón, demostrando que no hace falta un trasto enorme para tener un sistema de filtración de nivel profesional. El acabado es robusto y se nota que es un producto Dyson desde el primer toque, con materiales de alta calidad.

El HushJet HJ10 es la solución definitiva si buscas un ambiente saludable sin renunciar al silencio absoluto. Atrapa olores, gases como el NO2 y todo tipo de alérgenos con una eficacia que sorprende para su tamaño. Si a eso le sumas la durabilidad de sus filtros y lo fácil que es de manejar, te queda un producto redondo. Es una de esas compras que, una vez que la pruebas y notas la diferencia en tu respiración y en tu descanso, te preguntas cómo habías podido estar tanto tiempo sin ella.