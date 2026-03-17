Los robots aspiradores con base de autovaciado no son un lujo y este Xiaomi de menos de 200 euros lo demuestra

Tener un robot en casa que se encargue de la limpieza es un alivio, pero si además es uno que no se rinde ante los pelos de perro o las alfombras complicadas, pues mejor que mejor. El Xiaomi H40 ha llegado para dar un golpe sobre la mesa con una potencia de succión de 10000 Pa, algo que suena a cifra de locura pero que en el día a día se traduce en que no deja ni una miguita de pan ni el polvo más rebelde. Es como tener un pequeño huracán recorriendo el pasillo, pero con la inteligencia suficiente para no chocarse con cada silla que encuentra por el camino.

Lo que me parece un acierto total es su sistema anti-enredos, porque quienes tenemos mascotas o el pelo largo sabemos lo que es estar cada dos por tres con las tijeras cortando pelos del rodillo. Xiaomi ha diseñado este cepillo para que el pelo no se convierta en un nudo que bloquee la succión, manteniendo el rendimiento a tope durante toda la sesión. Es un gustazo ver cómo aspira sin que tengas que intervenir tú para nada, permitiéndote dedicar ese tiempo a cosas mucho más divertidas que andar limpiando los accesorios del aspirador.

Si estás buscando renovar tu equipo de limpieza, ahora mismo lo tienes en AliExpress por alrededor de 170 euros con envío desde España. Es un precio de escándalo para un robot que no solo aspira, sino que también incluye una estación de autovaciado que te permite olvidarte de la basura durante 60 días. Al comprarlo con envío nacional, te aseguras de que te llegue a casa en un periquete y con todas las facilidades, haciendo que esta inversión se sienta muy bien aprovechada desde el primer minuto.

La navegación láser LDS es el cerebro que guía a este aparato, y se nota que funciona con una precisión de cirujano. En cuanto lo sueltas por primera vez, escanea toda la casa en 360 grados y crea un mapa exacto que puedes ver en tu móvil. Sabe perfectamente dónde están las paredes, los muebles y los obstáculos de hasta 20 mm, así que no se queda tontamente encallado en los umbrales de las puertas. Además, si tienes una casa con varias plantas, es capaz de guardar diferentes mapas para no perderse nunca.

Gran tanque de agua con control inteligente

A la hora de fregar, el H40 tampoco se queda atrás con su tanque de 210 ml y un control de agua inteligente de 3 niveles. Puedes ajustar desde la aplicación cuánta humedad quieres que suelte según el tipo de suelo, ya sea parqué delicado o baldosa de la cocina. Esto asegura que el suelo quede limpio y brillante sin dejar esos charcos molestos que tardan una eternidad en secarse. Pues bien, es esa combinación de barrido, succión y fregado simultáneo lo que marca la diferencia en el acabado final de la casa.

La batería de 5200 mAh es otra de las piezas clave, ya que le da una autonomía de hasta 180 minutos con una sola carga. Esto es tiempo de sobra para limpiar un piso grande de arriba abajo sin tener que volver a la base a mitad de faena. Y si por un casual se queda sin energía antes de terminar, él solito se va a recargar y luego retoma el trabajo justo donde lo dejó. Es de esos detalles que te dan una tranquilidad enorme porque sabes que, al volver del trabajo, la casa estará impecable.

Desde la aplicación Mi Home tienes el control total de lo que ocurre en tu hogar, incluso si estás fuera tomando un café. Puedes poner muros virtuales para que no entre en la zona de los cuencos del perro, programar limpiezas específicas para el salón o simplemente vigilar por dónde va en tiempo real. También es compatible con Alexa y Google Assistant, así que si tienes las manos ocupadas, solo tienes que decirle en voz alta que empiece a limpiar y él se pone manos a la obra sin rechistar.

La estación de autovaciado es, sinceramente, la guinda del pastel de este modelo. Cuenta con una bolsa de 4 litros que se sella sola para que no respires nada de polvo ni alérgenos cuando toque cambiarla cada dos meses aproximadamente. Es un sistema higiénico y muy cómodo que te quita de encima la tarea más sucia de tener un aspirador. Al final, se trata de que el robot trabaje para ti y no al revés, minimizando al máximo el mantenimiento que tienes que hacerle tú manualmente.

El Xiaomi H40 es una opción equilibrada y potente para quien busca una limpieza profunda sin gastarse una fortuna. Por unos 170 euros te llevas tecnología láser, una succión imponente y la comodidad del autovaciado en un diseño ligero y moderno. Es una de esas compras que te hacen la vida un poquito más fácil cada día, garantizando que tus suelos estén siempre perfectos mientras tú te dedicas a lo que de verdad importa.