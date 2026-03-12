En colores pastel, económica y con sello iRobot: así es la nueva Roomba mini con base de autolimpieza

La firma que revolucionó la limpieza del hogar lanza ahora un dispositivo más pequeño pero de gran potencia.

Si a un producto tenemos que agradecer que la limpieza de nuestro hogar sea más llevadera es a los robots aspiradores. Estos fueron los pioneros en revolucionar las tareas del hogar. Hoy en día compiten con los muy eficaces aspiradores verticales, pero su trabajo autónomo sigue siendo muy útil para nuestro día a día

Por ello, no hay novedad en este sentido que no nos encante. Menos si viene de la mano de iRobot, una de las primeras marcas en hacer que estos dispositivos llegaran a nuestros hogares. La firma lanza ahora su nueva Roomba en una versión revolucionaria: está disponible en varios colores (¡pasteles incluidos!), tiene un tamaño mini muy compacto e incluye base de autovaciado.

El tamaño mini y los colores son unas de sus características más llamativas. iRobot

Así, se trata de un dispositivo muy compacto que es perfecto incluso para las casas más pequeñas, ya que ofrece una limpieza eficaz incluso en las zonas en las que otros modelos de mayor tamaño no pueden acceder. De hecho, está especialmente diseñada para poder llegar a espacio estrechos sin ocupar espacio en el hogar. De esta forma, podemos decir que su área de cobertura de limpieza es más amplia.

Pese a este tamaño, su potencia es como la de modelos de mayor envergadura. También cuenta con prestaciones de gamas superiores, como el poder desplazarse entre objetos y evitar alfombras. Además, es capaz de fregar gracias a las mopas especiales que están perfumadas para liberar un aroma único.

Con base de autovaciado

Una de las prestaciones que más nos ha convencido es que, a pesar de ser pequeña y compacta, incluye una base de autovaciado y limpieza, que hace que solo tengamos que vaciarlo cada tres meses. Tras cada ciclo de limpieza, el robot se vacía solo en la estación en una bolsa con tratamiento antialergénico.

Aquí se ve una de las principales diferencias con los modelos de mayor tamaño. La Roomba Mini tiene un tamaño de 24 centímetros de ancho, frente a los 33,5 de la Roomba 105. En cuanto a la base de autovaciado, los 21,5 centímetros de ancho por los 27 de alto contrastan con los 23 de ancho y los 29 de alto del otro modelo. Así, cabe en cualquier espacio.

El tamaño compacto es uno de sus beneficios. Roomba

Como otros modelos, esta opción mini se puede controlar a través de la aplicación y es compatible con los principales asistentes de voz. En cuanto al precio, es de 399 euros, lo que, para incluir base de autovaciado, lo hace más asequible que otros modelos.