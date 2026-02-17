¿Alfombras en casa? Este método te ayuda a tenerlas siempre en su sitio

Se trata de un objeto decorativo que también aporta calidez que requiere una serie de cuidados.

Aunque con la llegada de la primavera y el buen tiempo son muchos las que procederán a retirarlas, las alfombras son grandes protagonistas de la decoración de los hogares durante el otoño y el invierno. Además de ser bonitas, aportan calidez y permiten andar descalzos sin pasar frío.

Requieren cierto mantenimiento, nada exagerado si contamos con el aspirador de tapicerías adecuado, pero merece la pena contar con ellas en casa. Sin embargo, hay un pero que nos saca de nuestras casillas a los que sufrimos por el orden. Que se muevan o desplacen o que se formen arrugas son de las cosas que más odiamos. Pero hay un truco para evitarlo.

Este 'pack' incluye 24 unidades antideslizantes. Amazon

Se trata de colocar unas almohadillas antideslizantes en el bajo de la alfombra para que estas hagan contacto con el suelo y no permitan que se muevan. Se colocan mediante adhesivos reutilizables muy fáciles de pegar y son aptos para todo tipo de suelos, desde madera hasta mármol o linóleo.

De esta forma, las alfombras permanecerán siempre en su sitio, además de que evitaremos arrugas si se trata de modelos de grandes dimensiones. De hecho, es recomendable colocar estas tiras antideslizantes tanto en las esquinas como en el medio de las alfombras.

Esto también es muy útil si, por ejemplo, tenemos un aspirador o una escoba sin cables que tanto triunfan que están diseñadas para limpiar sobre alfombras. Así, con las tiras antideslizantes, podemos aspirar sin tener que estar pendientes de que la alfombra quede fuera de lugar.

El paquete de tiras a la venta en Amazon incluye 24 almohadillas antideslizantes, lo que permite cubrir desde varias alfombras pequeñas hasta algunas de gran tamaño. Además, son lavables y reutilizables y tan estrechas que no se notará que están bajo la alfombra.

Trucos para cuidar de las alfombras

A la hora de tener alfombras en casa, hay que tener una serie de consideraciones y, aunque no todas son del mismo tejido, hay unos cuidados que son comunes. Para empezar, si evitamos pisarlas con zapatos, mantendremos alejadas manchas y suciedad.

Después, es recomendable tener una herramienta de limpieza que sea apta para este tipo de tejidos. Hay aspiradores específicos para textiles o escobas con cabezales o modos especiales para alfombras.

La limpieza en seco es la mejor aliada de estos productos e incluso hay trucos caseros que emplean bicarbonato para eliminar las manchas. Basta con aplicarlo en la alfombra, dejarlo actuar entre 15 y 20 minutos y, por último, aspirar.