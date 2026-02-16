¿Tu lavadora parece una nave espacial en el centrifugado? Cómo evitarlo con estos soportes antivibración

Cuando la lavadora empieza a moverse, desplazarse unos centímetros o golpear el suelo en cada centrifugado, el problema casi siempre está en la base. Aunque esté bien nivelada, la vibración natural del tambor a altas revoluciones acaba transmitiéndose al suelo, especialmente si es de baldosa o parquet. Ahí es donde entran en juego estas almohadillas de goma, diseñadas para absorber el impacto y estabilizar el electrodoméstico.

Estas almohadillas elevan ligeramente la lavadora, lo que permite una mejor ventilación en la parte inferior. Este detalle, que puede parecer menor, ayuda a evitar acumulación de humedad, mejora el drenaje y reduce el riesgo de corrosión en la base. Además, facilita la limpieza de esa zona a la que casi nunca llegamos y que suele acumular polvo y suciedad con el paso del tiempo.

Otro punto clave es su diseño con ranura antideslizante. La parte superior encaja con la base del electrodoméstico, mientras que la inferior incorpora una ventosa que se adhiere al suelo mediante presión atmosférica. ¿El resultado? Menos desplazamientos, menos ruido y menos riesgo de arañazos en el suelo. Si vives en un piso y el centrifugado retumba en toda la casa, notarás la diferencia desde el primer lavado. Su precio en Amazon es de solo 7,39€.

En cuanto a materiales, están fabricadas en PP y plástico reforzado, con estructura de quilla múltiple en cada soporte. Esto les permite soportar peso sin deformarse y mantener estabilidad incluso en centrifugados exigentes. No se trata de una simple goma blanda, sino de un sistema pensado para absorber impactos y distribuir la carga correctamente.

Su instalación es probablemente lo más sencillo de todo. No necesitas herramientas ni desmontar nada. Basta con levantar ligeramente cada esquina de la lavadora e introducir el soporte debajo del pie. En cuestión de minutos, la máquina queda elevada y estabilizada. Eso sí, conviene comprobar que el diámetro del pie sea inferior a 5 cm para asegurar un ajuste adecuado.

Además, no están limitadas solo a lavadoras. Puedes utilizarlas en secadoras, lavavajillas, frigoríficos pequeños e incluso en muebles como sofás o mesas que tienden a moverse. En cocinas o baños donde el suelo puede estar ligeramente húmedo, también ayudan a mantener los electrodomésticos aislados y mejor ventilados.

Desde el punto de vista práctico, es una solución económica frente a reparaciones innecesarias o al desgaste prematuro del electrodoméstico. Muchas veces pensamos que el problema es grave, cuando en realidad basta con mejorar la estabilidad de la base. Reducir vibraciones no solo mejora el confort acústico, también protege componentes internos que sufren con movimientos bruscos continuados.

Si tu lavadora parece lista para despegar cada vez que centrifuga, puede que no necesite una revisión técnica, sino un apoyo firme. Estos soportes antivibración son pequeños, discretos y fáciles de colocar, pero su impacto en el día a día se nota más de lo que imaginas. Porque a veces, la diferencia entre el caos y la tranquilidad está justo debajo de los pies.