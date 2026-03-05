El aspirador friegasuelos de Dyson que nos hace ganar tiempo con la limpieza no llega a los 320 euros

Si quieres una aspiradora total para casa, pocas mejores que ésta de Dyson, y lo mejor es que ahora puedes hacerte con ella con un 60% de descuento.

Limpiar la casa suele ser una de esas tareas que todos intentamos despachar lo más rápido posible para recuperar nuestro tiempo libre. Por eso, cuando aparece un aparato como este, que realmente entiende que no queremos pasar primero la escoba y luego el cubo de fregar, la cosa cambia por completo. La Dyson WashG1 llega para romper ese ciclo aburrido de dos pasos y unificarlo en un solo movimiento que deja el suelo impecable.

Se siente como un alivio ver cómo los rodillos de microfibra giran y atrapan desde las migas del desayuno hasta esa mancha de café que se quedó pegada en la cocina. El diseño está pensado para que no tengas que pelearte con cables ni buscar enchufes por cada esquina de la habitación. Al ser una máquina sin cable, te mueves con una soltura increíble por todo el salón, esquivando sillas y muebles sin el menor esfuerzo.

Si te interesa jubilar tu vieja fregona, ahora mismo la tienes en PcComponentes por menos de 340 euros, lo que supone un ahorro del 60% respecto a su precio habitual. Es una oportunidad de esas que no se ven todos los días, especialmente tratándose de una marca que suele mantener sus costes bastante altos. Por ese precio, te llevas una tecnología que separa los residuos sólidos del agua sucia para que el mantenimiento sea mucho más higiénico.

El depósito de agua limpia tiene una capacidad de 1 litro, lo que sobre el papel parece un número más, pero en la práctica significa que puedes limpiar unos 290 metros cuadrados. Es decir, que no vas a estar yendo y viniendo al grifo cada cinco minutos porque te has quedado seco a mitad del pasillo. Además, el tanque de agua sucia de 0,8 litros recoge todo lo que sobra de forma aislada, evitando que el agua guarra vuelva a tocar tu suelo.

Limpieza profesional de tus suelos

A nivel de manejo, cuenta con tres niveles de hidratación que tú mismo controlas según veas cómo de rebelde está la suciedad ese día. No es lo mismo quitar un poco de polvo acumulado que enfrentarse a las huellas de barro de un día de lluvia intensa. Todo esto se gestiona desde una pantalla LCD muy intuitiva que te va chivando cuánta batería te queda y en qué estado se encuentra la máquina en cada momento.

La autonomía llega hasta los 35 minutos gracias a su batería de cuatro celdas, un tiempo que cunde muchísimo cuando no tienes que repetir pasadas una y otra vez. Para una casa de tamaño medio o incluso un piso grande, es tiempo más que suficiente para darle un repaso general a toda la superficie. Y lo mejor es que, cuando terminas, la pones en su base y ella sola se encarga de hidratarse y cargarse para la siguiente batalla.

Una de las cosas que más pereza da de estos cacharros suele ser limpiarlos después de usarlos, pero aquí Dyson ha metido un ciclo de autolimpieza muy apañado. Básicamente, la máquina enjuaga sus propios rodillos y el sistema interno para que no se queden olores raros ni restos de suciedad acumulada. Así te aseguras de que, la próxima vez que la saques, esté tan fresca y lista como el primer día que la sacaste de la caja.

Físicamente, es un aparato que pesa unos 4,9 kg, lo que le da la estabilidad necesaria para que los rodillos presionen bien contra las baldosas o el parqué. Sus dimensiones de 225 mm por 300 mm y una altura de 1140 mm hacen que sea fácil de guardar en cualquier armario o rincón sin que estorbe demasiado. El color y el acabado tienen ese toque futurista tan característico de la marca, pero lo importante es que cumple lo que promete.

Es una inversión en comodidad y en salud, porque te quitas de encima el contacto directo con la suciedad y el agua estancada. Si tienes suelos duros o azulejos en casa, vas a notar la diferencia desde el primer minuto que la pongas a funcionar. Es, sencillamente, una forma mucho más inteligente y menos pesada de mantener tu hogar reluciente sin dejarte la espalda ni los nervios en el intento.