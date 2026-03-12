La Dyson más buscada cuesta 100 euros menos: no solo aspira ¡también friega!

La Dyson Cyclone V10 Submarine tiene algo que la hace distinta: no solo aspira, sino que también puede fregar.

Es una realidad innegable: cuando hablamos de la limpieza del hogar, Dyson es sin duda la marca más buscada y codiciada del sector de las aspiradoras. Todos hemos pensado alguna vez en dar el salto y hacernos con una por su fama de potencia, durabilidad y diseño, pero también es cierto que sus modelos no suelen ser precisamente baratos.

Es una inversión que exige pensarlo con calma. Por suerte, ahora hay rebajas importantes ahora mismo, y eso pone a tiro modelos bastante completos que en otras épocas del año se escapan del presupuesto.

Un ejemplo perfecto de esta oportunidad es la Dyson Cyclone V10 Submarine. Esta aspiradora tiene ahora mismo 100 euros de descuento y, lo que es más importante para nuestro día a día, te permite jubilar de una vez por todas la escoba y la fregona, ya que cuenta con una avanzada función de fregado.

Dyson Cyclone V10 Submarine Esta aspiradora puede aspirar secos y líquidos, y tiene un cabezal para usarla en modo fregado. 449 euros * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Lo que hace que este modelo en concreto marque un antes y un después en la rutina de limpieza es precisamente ese apellido "Submarine". Hasta ahora, tener el suelo impecable implicaba mucho más esfuerzo: primero pasar el aspirador para quitar el polvo y los pelos, y luego sacar el clásico cubo con agua y la fregona para las manchas, esperando a que todo se secara.

Dyson ha solucionado esto diseñando un cabezal de rodillo húmedo que es una auténtica maravilla. Este accesorio va liberando la cantidad exacta de agua limpia para fregar el suelo duro de manera uniforme. A la vez, cuenta con una placa que va extrayendo el agua sucia y los restos líquidos hacia un depósito separado.

Esto significa que nunca extiendes la suciedad por el salón, sino que realmente lavas el suelo con agua limpia en cada pasada. Si se derrama un vaso de leche en la cocina o quedan las huellas de barro del perro tras un día de lluvia, lo solucionas en cuestión de segundos y sin esfuerzo.

Pero no debemos olvidar que, más allá de esa capacidad de fregar, sigue siendo una de las aspiradoras sin cables más solventes del mercado. La V10 Submarine viene equipada con un motor digital rapidísimo que genera una succión tremenda, capaz de arrancar el polvo más fino.

Para la limpieza en seco, incluye el famoso cabezal Motorbar, un accesorio que resulta vital si tienes mascotas en casa o convives con personas de pelo largo. Este cepillo cuenta con una tecnología de aspas que va desenredando automáticamente los pelos mientras aspiras.

Es un dispositivo ligero y muy equilibrado que puedes manejar con una sola mano sin cansarte. En un par de clics, le quitas el tubo largo y la conviertes en una potente aspiradora de mano, ideal para darle un repaso rápido a las migas del sofá, limpiar los rieles de las ventanas o limpiar la tapicería del coche.

En cuanto a la autonomía, su batería te ofrece hasta sesenta minutos de uso continuo en el modo de succión normal, un tiempo de sobra para limpiar un piso estándar de arriba a abajo sin la ansiedad de quedarte a medias.