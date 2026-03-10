Fiesta de Ofertas de Primavera: estas son las 10 mejores que hay en Amazon ahora mismo

Amazon mantiene miles de rebajas en productos de todo tipo, y hemos elegido los más destacados.

Hay varias fechas en las que Amazon agita bastante el avispero del comercio online, porque tiene la capacidad para hacerlo, para marcar el ritmo a todo el sector. El Prime Day es evidentemente una de esas fechas, pero hay más: en Primavera celebran también su Fiesta de Ofertas, aunque este año se ha adelantado un poco.

Ya está en marcha y a pleno rendimiento, con precios que se acercan o superan el mínimo histórico en miles de productos de distintas categorías. Hay un poco de todo, una cantidad de rebajas abrumadora que hemos intentado simplificar un poco.

Por ello, hemos seleccionado diez chollos que son bastante llamativos y que merecen la pena, bien por el descuento que se le aplica o porque el producto en sí es de los más buscados.

Kindle Paperwhite por 139€

Un chico lee en su Kindle Paperwhite. Amazon

Si hay un dispositivo que marca un antes y un después en tus hábitos diarios, es un buen lector de libros electrónicos. Aunque todos hayamos sido defensores acérrimos del papel en algún momento, la comodidad que te da un lector digital acaba ganando la batalla por goleada.

Cuando hablamos de dar el salto, el Kindle Paperwhite sigue siendo una de las mejores opciones y, aprovechando las rebajas de la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon, su precio se vuelve tentador.

Lo que hace verdaderamente especial a este modelo es su pantalla táctil de alta resolución que imita a la perfección la tinta impresa, evitando cualquier tipo de fatiga visual. Además, incorpora un sistema de luz cálida ajustable, una auténtica maravilla para los que leemos en la cama y no queremos desvelarnos con luces blancas y frías.

Dyson V8 Absolute por 289€

Aspiradora sin cables Dyson V8 Absolute Dyson

Comprar una aspiradora sin cables es una de esas decisiones prácticas de vida adulta que te cambian por completo el día a día en casa, y si hablamos de esta categoría, Dyson es la marca que absolutamente todos tenemos en la cabeza.

El problema suele ser que sus modelos de última generación exigen una inversión bastante fuerte que no todos están dispuestos a asumir. Ahí es exactamente donde entra en juego la Dyson V8 Absolute, un modelo que, sin ser el último lanzamiento de la compañía, ofrece un rendimiento espectacular y que durante estas ofertas primaverales se queda a un precio realmente accesible.

La V8 Absolute viene con una potencia de succión más que suficiente para lidiar con el polvo diario, las migas del sofá y, sobre todo, el pelo de las mascotas, gracias a su cabezal Motorbar diseñado para desenredar los pelos automáticamente y evitar atascos. Al ser la versión "Absolute", te llevas una excelente colección de accesorios para limpiar desde suelos duros y alfombras hasta los rincones estrechos del coche o los rodapiés más inaccesibles.

Amazon Fire TV Stick HD por 26,99€

Con el Fire TV Stick HD tu vieja televisión tendrá una nueva vida. Amazon

A todos nos ha pasado: tienes en el salón o en la habitación una televisión que se ve estupendamente bien, pero cuyo sistema operativo se ha quedado totalmente obsoleto.

Las aplicaciones tardan un mundo en abrirse, Netflix se queda pensando en la pantalla de inicio y algunas plataformas nuevas ya ni siquiera se pueden instalar porque no hay memoria.

Antes de cometer el error de tirar la tele y gastarte cientos de euros en una nueva, la solución más lógica, inteligente y económica pasa por enchufarle un reproductor multimedia.

El Fire TV Stick HD de Amazon es la herramienta perfecta para esta misión y, con los descuentos que tiene ahora mismo, su precio es tan bajo que casi parece una broma. Lo que hace este pequeño dispositivo con forma de pendrive es, básicamente, hacerle un trasplante de cerebro a tu televisor. Lo conectas a un puerto HDMI libre, lo enchufas a la corriente y automáticamente tienes acceso a la interfaz rapidísima de Amazon.

Hawkers One Polarized por 18,98€

Estas gafas de sol polarizadas ofrecen una visión sin reflejos y contraste natural de colores. Hawkers

Con la llegada inminente de la primavera, el cambio de armario y los primeros días largos de sol, renovar las gafas se convierte en una necesidad casi básica. Pero seamos sinceros, gastarse una auténtica fortuna en unas gafas de sol para luego llevarlas tiradas de cualquier manera en la guantera del coche, que se te llenen de arena en la playa o perderlas en una terraza, da muchísima rabia.

Por eso, las Hawkers One Polarized son siempre un acierto absoluto en esta época, especialmente ahora que han entrado en las rebajas de Amazon con unos descuentos que las dejan a un precio de derribo.

Estamos hablando del modelo más icónico y reconocible de la marca española, un diseño atemporal que bebe directamente de las siluetas clásicas y que tiene la grandísima ventaja de sentar bien a prácticamente cualquier tipo de rostro.

Philips Lumea Serie 8000 por 319€

Esta máquina incluye accesorios. Amazon

Preparar el cuerpo para el verano y olvidarse por fin de la tediosa rutina de la depilación es el objetivo de muchos en cuanto empieza a asomar el buen tiempo.

Si estás harto de las cuchillas que irritan la piel, de la cera dolorosa o de tener que cuadrar horarios y dejarte un dineral todos los meses en las clínicas de estética, la depilación de luz pulsada intensa (IPL) en casa es la mejor inversión que puedes hacer.

Y en este terreno concreto, la Philips Lumea serie 8000 es una de las opciones más sólidas, fiables y efectivas de todo el mercado. Este dispositivo no arranca el pelo de cuajo, sino que emite suaves pulsaciones de luz que actúan directamente sobre la raíz, adormeciendo el folículo y evitando que el vello vuelva a crecer con el tiempo.

Lo que diferencia a este modelo de otros más baratos que puedas encontrar es su tecnología SenseIQ, un sensor inteligente que lee automáticamente el tono de tu piel y ajusta la intensidad de la luz al nivel óptimo para que el tratamiento sea completamente seguro e indoloro.

Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 por 349€

Este portátil es ideal para trabajar o estudiar, y vale muy poco Lenovo

Encontrar un ordenador portátil que cumpla con solvencia y que no te obligue a vaciar tus ahorros suele ser una tarea bastante complicada, sobre todo cuando necesitas algo fiable para teletrabajar o estudiar en la universidad.

Afortunadamente, existen modelos como el Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8, que están diseñados exactamente para cubrir esa necesidad del usuario medio.

Como su apellido "Slim" indica claramente, estamos ante un equipo sorprendentemente fino y ligero, ideal para meterlo en la mochila y llevarlo de un lado a otro todos los días sin que te destroce la espalda. A pesar de esa ligereza exterior, bajo el teclado esconde una configuración muy capaz. Viene equipado con un procesador Intel Core i3 muy eficiente, memoria RAM más que suficiente para tener decenas de pestañas abiertas en el navegador mientras trabajas, y un disco duro de estado sólido (SSD) que hace que Windows arranque en apenas unos segundos.

Echo Dot por 44,99€

Altavoz inteligente Echo Dot de Amazon Amazon

Si alguna vez has sentido curiosidad por empezar a montar un "hogar inteligente" pero no sabías muy bien por dónde empezar o directamente no querías gastar mucho dinero en el intento, el altavoz inteligente de Amazon es, de lejos, tu mejor puerta de entrada.

El Echo Dot se ha convertido por méritos propios en uno de los dispositivos tecnológicos más populares y útiles de los últimos años.

Se trata de un pequeño altavoz con un diseño esférico forrado en tela muy elegante que queda perfecto en cualquier rincón de la casa, ya sea en la mesilla de noche, en la encimera de la cocina o en el mueble del salón.

Es ideal para poner música de fondo, escuchar podcasts o sintonizar tu emisora de radio favorita mientras haces las tareas de casa. La verdadera magia reside en su interior: el asistente de voz Alexa. Está siempre listo para hacerte la vida un poco más cómoda.

Intex Small Frame por 77€

Intex 28272NP Small Frame Intex

Sabemos perfectamente cómo funciona esto cada año: llega el mes de julio, aprieta la primera gran ola de calor insoportable del verano, entras en pánico y te pones a buscar desesperadamente una piscina desmontable para el jardín o el patio.

Y, sorpresa, están todas agotadas en todas las tiendas o tienen unos precios inflados por las nubes. Por eso, ser previsor y aprovechar las ofertas primaverales para comprar la Intex Small Frame es una jugada de la que te vas a alegrar profundamente dentro de un par de meses.

Estamos ante una de las piscinas elevadas más vendidas, fiables y recomendables del mercado gracias a su excelente equilibrio entre tamaño, resistencia y precio. Con sus medidas rectangulares, tiene el tamaño ideal para que los niños chapoteen a sus anchas y los adultos puedan meterse a refrescarse cómodamente, sin necesidad de tener una parcela enorme en casa.

Su principal virtud es lo ridículamente fácil que resulta montarla. Cuenta con una estructura tubular de acero con protección contra el óxido que se ensambla encajando unas piezas con otras de forma intuitiva y sin necesidad de usar herramientas complicadas.

Lego Barad-Dur por 390€

LEGO Barad-Dur 10333 LEGO

Para los adultos que hemos crecido montando piezas y soñando despiertos con universos fantásticos, Lego ha dejado de ser un simple juguete de la infancia para convertirse en una afición seria.

Y si a esta pasión por construir le sumas el amor incondicional por la Tierra Media de J.R.R. Tolkien, el set de Barad-dûr de la colección LEGO Icons es, simple y llanamente, un sueño friki hecho realidad.

Eso sí, es un capricho de los grandes y de los caros, por lo que encontrar un set de esta enorme magnitud y exclusividad con rebaja es una rareza absoluta que los coleccionistas no pueden dejar pasar de largo.

Estamos hablando de una recreación monumental y detalladísima de la fortaleza oscura de Sauron, compuesta por más de 5.000 piezas y que, una vez terminada de montar, se alza imponente superando los 80 centímetros de altura en tu estantería.