Vuelve el chollo en toallitas de bebé con las Dodot Aquapure a 3 céntimos la unidad

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Este es uno de los productos más buscados en jornadas de descuentos como la que está celebrando Amazon.

Los básicos del día a día llevan varios años siendo los top ventas de jornadas de descuentos. Y no nos extraña, puesto que ahorrar en la cesta de esenciales a final de mes es todo un reto. Y es que no es lo mismo un capricho que productos necesarios. Y, si en casa hay bebés o niños, las toallitas son de carácter obligatorio.

Por ello, no hay descuento en este producto de higiene que no venga bien a las familias. Las Dodot Aquapure son una de las favoritas... ¡y Amazon las ha rebajado en su Fiesta de Ofertas de Primavera! El pack de 864 unidades (distribuidas en 18 paquetes) pasa de costar 49 a menos de 32 euros. Es decir, la unidad te sale a 3 céntimos.

Dodot Aquapure 864 toallitas para bebé distribuidas en 18 packs de 48 unidades, que son respetuosas con el pH natural de la piel al estar elaboradas con un 99% de agua. Comprar por 31,79 euros * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Con más de 7.000 valoraciones en la plataforma, estas toallitas de Dodot son unas de las favoritas de las familias por su composición respetuosa con la delicada piel de los más pequeños. De hecho, son un 99% agua y las fibras son de origen vegetal. El resto es una formulación que ayuda a restaurar el pH de la piel, evitando el perfume y el alcohol.

Más toallitas en oferta

Aunque las Dodot Aquapure tienen una muy buena oferta, no son las únicas que tienen un precio irresistible en la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon, donde también encontramos pañales con rebajas.

Toallitas Lillydoo 10 paquetes de 60 unidades de toallitas Lillydoo con un 99& de agua y libres de plástico. De costar 29,49 euros, pasan a 24,99. Comprar por 24,99 euros * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

WaterWipes Con un descuento del 37%, las WaterWipes son otras de las favoritas (¡tienen casi 48.000 opiniones!) El paquete de 540 unidades distribuidas en 9 paquetes, está disponible por 29 euros frente a los 32 habituales. Comprar por 37,49 euros * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Sea cual sea la opción elegida, parece que muchas familias apuestan por fórmulas naturales en las que el agua es la protagonista para evitar daños en la piel de los más pequeños.

Además, merece la pena aprovechar estos descuentos, puesto que las toallitas son un indispensable en hogares (palabra de madre) y hacen acto de presencia cada dos por tres. Ya no son solo para limpiar el culito del bebé: las manchas, tras comer, ante caídas, cuando tocan todo por la calle... Nunca está de más tener a mano un paquete que nos salve de algún que otro apuro.