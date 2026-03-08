El truco para mantener a raya a los piojos en los niños es este spray barato que también desenreda

Con un aroma frutal, este producto tiene un olor agradable y mantiene el pelo de los pequeños a salvo.

Aunque es en septiembre cuando es más común la aparición de piojos, las escuelas no se libran de la proliferación de estos insectos durante otros momentos del año. Y nuestros pequeños pueden ser los siguientes en recibir a estos molestos huéspedes, por mucho que mantengamos limpia su cabeza, puesto que la aparición de estos parásitos nada tiene que ver con la suciedad, aunque así se crea.

Además de estar atentos a las posibles señales de presencia de liendre o piojos, como un rascado repetido en la cabeza), podemos actuar de forma preventiva cuándo llega la temporada en la que suelen aparecer con mayor frecuencia: el inicio del curso escolar, el buen tiempo... Aunque no se debe aplicar de forma continua, el spray de Neositrin es una buena barrera de prevención contra los piojos.

Este spray funciona como acondicionador. Amazon

Este acondicionador crea una barrera protectora frente a piojos y liendres y, aunque no es un producto milagroso, sí puede darnos tiempo a evitar grandes infestaciones. De hecho, está formulado para deshidratar y eliminar al piojo que entra en contacto con el cuero cabelludo, evitando así que proliferen.

Lo mejor de todo es que también desenreda sin aclarado, por lo que su uso con cierta frecuencia puede ser de gran ayuda para evitar tirones y cabello apelmazado. Y lo mejor de todo es que huye de aromas incómodos: apuesta por una fragancia frutal a naranja y mango que deja un buen olor.

Además, es apto a partir de 1 año y tiene una fórmula suave que evita daños en el cabello. Tampoco deja residuos. Se puede usar sobre pelo mojado o seco y puede ser aliado para momentos puntuales como campamentos o fiestas infantiles, en las que queramos contar con esa barrera de protección.

¿Y si tiene piojos?

Ante la confirmación de que un niño tiene piojos, lo más importante es actuar con rapidez para evitar que se propaguen. El primer paso es realizar una revisión minuciosa de toda la familia, prestando especial atención a las zonas de la nuca y detrás de las orejas.

Para eliminar los piojos y liendres de manera efectiva, se debe utilizar una lendrera sobre el cabello húmedo y con la ayuda de un acondicionador o productos específicos. Este proceso debe repetirse cada 2-3 días durante al menos dos semanas para asegurarse de eliminar las liendres que puedan haber eclosionado después del primer tratamiento.

En cuanto al tratamiento, existen diversas opciones en el mercado, como lociones, champús o espumas pediculicidas. Es fundamental leer las instrucciones de cada producto y elegir aquellos que tengan ingredientes activos seguros y eficaces. Es aconsejable consultar con el farmacéutico o el pediatra para elegir la mejor alternativa y, en caso de que el niño sea muy pequeño, evitar tratamientos no recomendados para su edad.

Por último, no es necesario hacer una limpieza exhaustiva de toda la casa, ya que los piojos no sobreviven mucho tiempo fuera de la cabeza humana. Sin embargo, es recomendable lavar con agua caliente las fundas de almohada, sábanas, toallas y los peluches con los que el niño haya tenido contacto directo en los días previos. Los peines, cepillos y horquillas deben desinfectarse y es vital avisar en la escuela o en las actividades extraescolares para que otros padres puedan revisar a sus hijos, rompiendo así el ciclo de contagios.