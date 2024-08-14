Convertir tu bañera en un jacuzzi sin hacer obras es posible con esta alfombra de burbujas

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Tener una piel hidratada después de un baño relajante con espuma ahora es posible sin necesidad de hacer obras en nuestro baño. Este es el producto de Amazon que hará que te sientas como si estuvieras en un spa.

Después de un largo día de trabajo, y tras haber agotado nuestras vacaciones en nuestra playa favorita de España, solo nos quedan los momentos relajantes de nuestra rutina diaria. Hacernos nuestra skincare o maquillarnos para una ocasión especial son uno de los pasatiempos favoritos de muchos.

Cuidar nuestra piel, dándonos un baño después de la exposición solar es imprescindible para mantenerla hidratada y con aspecto saludable. Por eso, los días que dispongamos de más tiempo y busquemos un parón, podemos darnos los baños más relajantes con burbujas, seguidos de una sesión de crema hidratante.

Más allá de grandes inversiones como una bañera de hidromasaje o una columna de ducha como las de los hoteles, hay soluciones económicas que nos pueden ayudar a combatir el estrés y relajarnos al llegar a casa tras un día de locos. En 20deCompras hemos encontrado una alfombra de hidromasaje que puede convertir nuestra bañera en un jacuzzi y que cuenta con la garantía de la empresa alemana Medisana. Incluye tres velocidades y se ajusta a todas las bañeras.

Su sistema tiene tres velocidades y se ajusta a todas las bañeras. Amazon

Muchas razones para hacerse con ella

Un jacuzzi en nuestra propia casa: un lujo al alcance de todos Pexels

La Spa MBH de Medisana es una alfombra-jacuzzi antideslizante y muy suave que funciona al conectar la manguera de aire y dejar entrar el agua caliente. De esta forma las burbujas de aire masajean nuestro cuerpo y nos ofrecen un extra de relajación. Es silenciosa porque cuenta con un diseño de reducción de ruido para poder poner nuestra música preferida y escucharla sin interrupciones.

Pero no solo eso, si quieres disfrutar de las ventajas de la aromaterapia, este dispositivo incluye un dispensador de aromas para aceites esenciales. Solo tenemos que colocar una gota en la almohadilla y depositarla en un pequeño soporte para que nuestro aroma preferido impregne la estancia mientras nos relajamos.

La alfombra de burbujas se puede regular en hasta tres intensidades diferentes con un mando a distancia. Así podremos ajustar las funciones sin movernos. Te gustará tanto que no podrás separarte de ella ni en vacaciones. Ya que su pequeño y manejable tamaño permiten que te la puedas llevar contigo a la casa de la playa o a la montaña. ¿Qué más puedes pedir?

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