Así es como debemos proteger el cabello del sol para tener una melena sana en verano

En verano hay que tener especial cuidado con nuestro cabello, protegiéndolo de agentes externos como el sol, la sal o el cloro, propios de esta época en la que nos pasamos los días en la playa o en la piscina. Y si, además, nos ponemos tintes, decoloraciones u otros tratamientos agresivos, debemos tener especial cuidado en verano que nuestro cabello no pierda brillo ni densidad.

Uno de los primeros pasos para ayudar a proteger nuestro pelo es una exfoliación capilar, porque, al igual que ocurre con nuestro rostro, es fundamental eliminar la piel muerta y restos de arena, sal o cloro. Otro de los pasos básicos es la hidratación, cambiando nuestro champú por otro más hidratante o prestando especial interés a nuestras puntas con reparadores. Sin olvidar un tercer paso, protegerlo del sol. Pero, como a nadie le gusta ir con sombrero mucho rato, desde 20deCompras te aconsejamos una solución saludable: un protector de los rayos UV para el pelo.

Protege tu cabello de los rayos ultravioleta del sol. Amazon

De igual modo, como hemos nombrado, deberás hidratarte aún más el cabello. Por eso, elegir un champú con hidratación profesional es una gran idea. Este champú de la misma marca, que repara e hidrata nuestro cabello, cuenta con 4,3 estrellas doradas en Amazon, y más de 11.000 personas que lo han probado han dado su opinión positiva.

Champú reparador Amazon

Último paso

Por último, desde 20deCompras recomendamos la estrella de la marca, con más de 5.700 de opiniones de usuarios: la mascarilla capilar reconstituyente. Se trata de un tratamiento enriquecido con proteínas que ayuda a reparar los daños ocasionados por procesos químicos, por el uso de herramientas de peinado y por el sol.

¡Actúa en menos 7 minutos! Amazon

¿Cómo proteger el pelo del sol en la playa?

Mujer con un sombrero en la playa. Freepik

Además de utilizar este tipo de productos para nuestra melena, es importante proteger el cuero cabelludo para no quemarnos. Por eso, es imprescindible no olvidarnos de usar una gorra o un sombrero que proteja la raya del pelo, es decir, la zona que deja entrever la piel de la cabeza que está más expuesta al sol. De esta forma, evitaremos que el sol nos queme esa zona de la piel que es tan sensible.

