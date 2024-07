Los bañadores efecto vientre plano que hemos fichado con descuento en Prime Day

Estando casi a la mitad del verano, unas de las prendas que no falta en nuestros armarios son los bañadores. Y es que, en muchas ocasiones, queremos renovarlos, aunque tengamos algunos del año pasado. Los trajes de baño son una prenda básica en cualquier armario, además de imprescindibles para pasar un día de playa o piscina cómodas. Por eso, aprovechas las ofertas de los Prime Day de Amazon es la excusa perfecta para comprar los que ya teníamos fichados.

Desde bikinis hasta trikinis, pasando por bañadores con efecto vientre plano. Y es que, en muchas ocasiones, preferimos esta elección para nuestras vacaciones en la playa. Y qué mejor momento que aprovechar unos días de descuento para comprar en Amazon con sus conocidos Prime Days. Estos son algunos de los bañadores con efecto vientre plano que hemos elegido.

Bañador rosa con volantes Amazon

Este bañador en color rosa con volantes, que tiene descuento por el Prime Day, es ideal para nuestros días en la playa. Las capas de los volantes ayudarán a que el efecto de vientre plano sea considerable, y además tiene push up y cintura alta. Este modelo está disponible en seis colores con estampados diferentes.

Bañador granate Amazon

El color granate favorece en cualquier prenda y este bañador es el claro ejemplo. Con escote en V y con un fruncido en el abdomen es ideal para generar ese efecto de vientre plano. Además, está por solo 21,99 euros por el Prime Day y se encuentra disponible en cinco estampados distintos.

Bañador bicolor Amazon

Otras de nuestras elecciones es este bañador bicolor en negro con rayas finas en color blanco también con descuento. Y aunque nuestro favorito es el negro, hay diez colores más para elegir. Su diseño a rayas favorece a cualquier cuerpo debido a que hacen el efecto vientre plano. Además, está disponible desde la talla 38 hasta la 52.

Ya no hay excusa para renovar bañadores esta temporada de verano, algunos por menos de 25 euros. Además, podemos añadir un capazo, un sombrero y unas gafas de sol para crear el outfit playero perfecto, pero sobre todo no podemos olvidarnos de la crema solar.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

