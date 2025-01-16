Adiós, pelusas: cómo conseguir que bufandas, abrigos y jerséis luzcan como nuevos con este invento de 20 euros

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Se trata de un producto sencillo que arrasa en ventas y que elimina las molestas bolitas de la ropa que se generan por el roce.

Para combatir el frío propio de esta época, las prendas de abrigo son nuestra elección favorita. Aunque nos encanta estrenar, más si encontramos jerséis bonitos por menos de 20 euros, nuestras prendas de fondo de armario siguen siendo un acierto. Claro que, el paso del tiempo y el uso hace que aparezcan en ellas las temidas pelusillas que son capaces de echar a perder una buena prenda. Por ello, saber cómo quitar la pelusa fácil y rápido es esencial para su mantenimiento.

Estas se crean de la propia fricción de los tejidos, por lo que no significa que la prenda esté deteriorada, aunque pueda parecerlo. Por ello, debemos recurrir a soluciones que nos ayuden a lucir las prendas como nuevas. Existen trucos caseros para ello, como emplear cinta adhesiva o frotar una esponja encima de las bolitas.

Sin embargo, esto no nos permite conseguir resultados profesionales. Para ello, nuestra recomendación es contar con un quitapelusas en casa, una solución rápida y efectiva que, además, no requiere de demasiada inversión.

Un quitapelusas barato

Este modelo es eficaz incluso con prendas delicadas. Cecotec

Pese a que es un objeto de lo más sencillo y cotidiano, nuestra opinión es que merece mucho la pena contar con un quitapelusas para conseguir los mejores resultados sin dañar las prendas. El Cut-X 4500 Textile, de Cecotec, ofrece una batería recargable de 45 minutos y un potente sistema de seguridad.

Este modelo se sirve de 8.800 revoluciones por minuto y un cabezal regulable con rejilla metálica para quitar todas las pelusas de las prendas. Estas, además, se almacenan en un depósito que se vacía con facilidad y la rejilla se puede limpiar con el cepillo incluido. Es apta incluso para prendas delicadas.

Cómo hacer que una prenda deje de soltar pelusa

Pese a que esta solución es muy efectiva, nos encantaría no tener que invertir tiempo en eliminar las pelusas de las prendas. Pero, ¿existe alguna forma de que una prenda deje de soltar pelusa? Los trucos caseros, en este caso, vuelven a ser los más socorridos. Hay quien asegura que congelar la ropa en el congelador es eficaz.

Otros apuestan por añadir vinagre blanco en al ciclo de la lavadora para evitar su formación. Esto, además, ayudará a suavizar lo que, en el caso de las toallas, nos permite disfrutar de una textura digna de hotel.

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