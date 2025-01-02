El truco de menos de 10 euros para dejar de tener los pies fríos aunque estés en la calle

La temperatura de los pies contribuye a la de todo el cuerpo.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Con las bajas temperaturas, las extremidades son unas de las partes que más sufren, pero podemos tomar medidas económicas para evitarlo.

Las bajas temperaturas propias del invierno están siendo una constante en gran parte de España, así que buscar las prendas más calentitas se convierte en nuestra máxima preocupación. Los planes caseros de sofá y peli no se entienden sin una manta y salir a la calle sin un buen abrigo es deporte de riesgo. Sin embargo, no hay forma de que los pies entren en calor.

Aunque llevemos calcetines de lana y botas, estas extremidades siempre son de las que más sufren esta temporada. Y ya sabemos que tener frío en los pies significa que, automáticamente, tenemos esa sensación en todo el cuerpo. Por ello, saber cómo calentar los pies fríos es indispensable para sobrevivir a esta estación.

Los baños con agua caliente son el remedio casero más común y efectivo. Sin embargo, no podemos pasar el día con los pies a remojo, menos si tenemos que salir de casa. Por ello, hemos buscado una solución para dejar de tener los pies fríos: la hemos encontrado... ¡y por menos de 10 euros!

La solución para tener los pies siempre calientes

Este 'pack' incluye 10 almohadillas. Amazon

Se trata de unas almohadillas calentadoras que se colocan mediante adhesivos en la planta del pie y ofrecen una sensación agradable de calor durante 8 horas. Son muy cómodas porque su diseño es extrafino, con lo que no interfiere con el calzado. Son de un solo uso.

Otra de las ventajas de esta solución es que no necesitan electricidad para ofrecer un confort de temperatura de hasta 8 horas. El pack seleccionado incluye 10 parches por lo que puedes disponer de hasta 5 usos si los empleas en los dos pies.

Aunque hay más opciones en Amazon, destacamos esta de TerraTherm ya que tiene más de 3.000 valoraciones en las que sobresalen su capacidad de calentamiento y su larga duración.

Soluciones para no tener frío en los pies

Aunque es la solución más barata y efectiva, las almohadillas calentadoras no son lo único que podemos hacer por nuestros pies fríos. Por un poco más de dinero, se pueden conseguir unos calcetines calefactables que aseguran la máxima eficacia a la hora de dar calor.

Nos quedamos con el modelo de Aissom, a la venta en Amazon, que ofrece cuatro niveles de calentamiento. Funcionan con batería recargable que dura entre 3 y 9 horas en función del grado de temperatura escogido. Son seguros, ya que el calefactor queda integrado en el tejido sin entrar en contacto con la piel.

Con 4 niveles de temperatura, se ajustan a cada usuario. Amazon

Aunque ambas soluciones se pueden emplear tanto como para dentro como para fuera de casa, para esta última tenemos otro truco que, claramente, es nuestro favorito. Se trata del calientapiés eléctrico de Cecotec que, por menos de 30 euros, aporta la mayor calidez y comodidad a los pies.

Gracias a su calentamiento instantáneo, es perfecto para tener los pies calentitos mientras vemos la tele o leemos. Ofrece tres niveles de temperatura y es suave y transpirable.

Es perfecto para nuestros momentos de descanso. Cecotec

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas y descuentos. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.