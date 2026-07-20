El combustible que tu cuerpo necesita: despídete de los grumos esta proteína se disuelve al instante

No estés en deuda con tu cuerpo y cumple con la proteína necesaria

Con los precios de los alimentos por las nubes, cumplir con las proteínas diarias se hace pesado y costoso. La proteína es fundamental para el cuerpo ya que repara células y produce nuevas. También es fundamental para el crecimiento y desarrollo de niños, adolescentes y mujeres embarazadas.

Al consumir productos con alto contenido en proteína podrás disminuir la grasa corporal, mantener la masa muscular y te sentirás satisfecho. Acertar con una buena proteína, de calidad y que te aporte lo que necesitas, no siempre es fácil, gracias a AliExpress este proceso es más fácil.

Puedes adquirir 1kg de proteína por menos de 25€, la oferta brinda una oportunidad fantástica para adquirir la proteína que llevas tiempo buscando. Las opciones en cuanto a los sabores son muy amplias; vainilla, chocolate y fresa son los sabores más vendidos y los que más triunfan entre los consumidores.

La problemática de siempre

Según la OMS se debe consumir un mínimo de 0,8g de proteína por kilo de peso para adultos sedentarios. Para personas activas, deportistas o adultos mayores que quieren evitar perder masa muscular, se establece como necesario entre 1,6g y 2,2g al día por cada kilo de peso.

Alcanzar esa cantidad al día solo a través de comida sólida implica un volumen de comida enorme, lo que conlleva digestiones pesadas y el pertinente gasto económico. Una simple porción en polvo, te aporta entre 20 y 25 gramos de proteína, ejerciendo como el atajo nutricional perfecto

Efecto saciante y pérdida de grasa

Investigaciones de la Clinical Nutrition and Metabolic Care, evaluaron el impacto de los batidos de proteína en dietas de gente que está tratando bajar de peso.

El cuerpo quema entre un 20% y un 30% de las calorías de la proteína solo en digerirla. Además al tomar el batido de proteína el cuerpo se siente saciado, reduciendo la hormona del hambre y evita el mayor enemigo de las dietas, el picoteo entre horas.

¿Por qué debería consumir proteína extra? Tu cuerpo y músculos necesitan la proteína para funcionar de forma óptima y para seguir teniendo esa vitalidad y esa sensación de bienestar muscular. Gracias a ella se reduce la presión arterial, el colesterol y los niveles de azúcar en sangre.