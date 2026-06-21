Ni repite ni sabe a pescado: el suplemento "secreto" de HSN para proteger el corazón y el cerebro

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Que no te engañen, el Omega 3 es mejor de lo que te cuentan

Las dietas occidentales sufren un desequilibrio biológico silencioso pero devastador. Consumes sin darte cuenta una cantidad ingente de grasas Omega-6 presentes en los ultraprocesados y fritos.

Este desfase altera nuestras células pudiendo provocar problemas cardiovasculares, fatiga mental y dolores articulares recurrentes. Nuestro cuerpo es incapaz de fabricar ácidos grasos esenciales por sí mismo, por eso el Omega-3 como suplemento se postula como la solución inteligente.

Muchas marcas venden botes donde el 80% del aceite es grasa de relleno. El bote de HSN cada perla aporte 350mg de EPA y 250mg son DHA, estos contribuyen al funcionamiento normal del corazón.

Mientras que el EPA trabaja reduciendo la inflamación sistémica y protegiendo las arterias, el DHA actúa en el tejido cerebral optimizando las conexiones neuronales.

Pureza garantizada libre de metales pesados

Uno de los frenos habituales a la hora de comprar aceite de pescado es el miedo a los contaminantes marinos. Este aceite se somete a un proceso clínico de destilación molecular, eliminando cualquier residuo de metales pesados o microplásticos.

El resultado es un producto certificado y limpio, enriquecido de Vitamina-E natural para garantizar que conserve todas sus propiedades intactas hasta el momento de su absorción.

La ciencia no deja dudas

El estudio REDUCE-IT demostró que la suplementación con Omega-3 reduce drásticamente los niveles de triglicéridos en sangre y disminuye notablemente el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares graves. Actúa reduciendo la presión arterial y previniendo la formación de placas en las arterias.

Estudios publicados por el Journal Clinical Psychiatry revelan que el consumo regular reduce la neuroinflamación, mejorando la memoria, la concentración y actuando contra los síntomas de la depresión y la ansiedad.

La ciencia del deporte demuestra que tomarlo acelera la recuperación muscular tras el gimnasio y mitiga el dolor articular causado por el desgaste del cartílago. Este suplemento se convierte en el combustible definitivo trato para proteger tu corazón como para mantener tu mente enfocada durante las jornadas de trabajo.