Que la lluvia no te pare: esta cinta de correr te permite seguir entrenando, y apenas ocupa espacio

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

El tiempo no da tregua en muchas ciudades y eso hace difícil salir a correr. Por suerte, hay cintas de correr que son baratas y plegables que apenas molestan en casa.

No cabe duda de que la lluvia es buena y necesaria, no solo para garantizar el consumo humano sino para ayudar a los cultivos. No obstante, que llueva durante semanas causa inconvenientes a todos, sobre todo a los que practicamos deporte en exteriores.

Ya sea ciclismo, running o cualquier otra actividad, pasar de exteriores a interiores cuesta, y practicarlos en casa no es viable a menos que tengas una cinta de correr, pero hay un problema: casi todas son bastante grandes y aparatosas como para tenerlas en un apartamento. Casi, pero no todas: Amazon vende una que es plegable, ultraplana y que apenas ocupa espacio, y por solo 279 euros.

Es de Mobvoi, una compañía especializada en gadgets tecnológicos y deportivos, sobre todo relojes inteligentes, pero que también vende accesorios como esta cinta, ideal para espacios reducidos y para entrenar en casa y no perder la forma.

Cinta de correr Mobvio Este modelo alcanza los 12 kilómetros por hora y permite modificar la inclinación. También puede usarse para caminar y se conecta con el móvil para almacenar registros.

Su precio es algo superior, de 329 euros, pero Amazon ofrece un cupón descuento de 50 euros que debes activar antes de pagar y que hace que la inversión sea algo menor, al menos mientras dure.

No solo eso, sino que la vende Amazon y ofrece envío gratis para todos los usuarios, independientemente de si tienes cuenta Prime o no, aunque tenerla sí que hace que el envío sea mucho más rápido y en la mayoría de casos garantiza que te llega a casa en apenas 24 horas o incluso menos.

Hasta 12 km/h y tamaño ultracompacto

Llega a 12 km/h de velocidad y puede modificar su inclinación, así que sin llegar a sustituir al completo la sensación de correr en parque o en pista de atletismo, es más que suficiente para entrenar en casa e ir tirando mientras pasan las borrascas.

Su diseño permite utilizarla como plataforma ultraplana para caminar –con apenas 6 cm de altura–, como cinta convencional con barandillas desplegables para mayor seguridad, o incluso como escritorio activo para trabajar mientras mantenemos un ritmo suave. Esta versatilidad permite integrarla en tu rutina diaria.

La superficie de carrera de 120 x 45 centímetros resulta adecuada para usuarios de estatura media, aunque personas más altas podrían sentirse algo limitadas durante sprints intensos. El sistema de amortiguación de 8 puntos distribuye eficazmente el impacto, algo que mis rodillas han agradecido especialmente en sesiones largas.

En cuanto a tecnología, la Cinta de Correr Mobvoi incluye conectividad Bluetooth 5.0 para sincronizarse con la aplicación móvil, desde donde puedes controlar todas las funciones, registrar nuestro progreso y acceder a programas de entrenamiento preestablecidos. La pantalla LED integrada muestra datos básicos como velocidad, tiempo, distancia y calorías.

Con un peso de 34 kilos y ruedas de transporte integradas, moverla por casa resulta sorprendentemente sencillo. Puedes plegarla y guardarla bajo la cama o en un armario, ocupando apenas 15 centímetros de altura. Esta característica es absolutamente diferencial en la mayoría de los casos.

Lo bueno es que tanto en invierno como en verano hay momentos en los que salir a la calle es absolutamente imposible o al menos poco recomendable. Cuando no es la lluvia es la nieve, el viento o un calor infernal, e incluso episodios de alta contaminación en ciertas ciudades, o calima. Son muchos los casos en los que vas a poder amortizar la inversión, correr en casa y sentirte bien por no tener que dejar de lado el ejercicio.

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