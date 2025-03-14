Este 'smartwatch' barato arrasa en Amazon: escala al 'top' ventas y cuesta menos de 30 euros

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Uno de los productos de electrónica más vendidos en Amazon es de Xiaomi, un reloj inteligente que cuesta menos de 30 euros.

No faltan relojes inteligentes a la venta en prácticamente todos los segmentos de precio, con modelos que van ya más allá de los 1.000 euros, aunque para muchos potenciales usuarios eso es algo totalmente innecesario y fuera de su alcance, aunque por suerte hay alternativas mucho más asequibles, como el Redmi Watch 5 Active.

Para el uso que la mayoría de sus potenciales compradores requiere, encaja perfectamente, y por eso se sitúa en el top ventas de tiendas como Amazon. Su precio sorprende bastante porque no llega ni a 30 euros.

Es un reloj básico, pero que ofrece todas las métricas que los usuarios de base quieren tener, como por ejemplo los pasos o las pulsaciones, pero en especial destaca por otros motivos, como la calidad de la pantalla y el diseño, que recuerda bastante al de los Apple Watch, pero por un precio que es una fracción de lo que costaría el Watch más barato.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active Este reloj inteligente con notificaciones, pantalla a color y bastante brillante, además de una excelente batería.

El precio es tan bajo que ni tan siquiera llega a la cantidad mínima a partir de la cual Amazon asume todos los gastos de envío, que es de 35 euros. ¿Qué significa esto? Que tienes por un lado la opción de añadir algún producto más a tu pedido, como podría ser por ejemplo una correa extra, o por el otro simplemente hacer la compra como usuario Prime.

La cuenta Premium tiene varias ventajas, y una de ellas es que puedes tener tus compras en casa en un día o incluso menos, dependiendo del producto y de la zona de España en la que vivas, pero es sin duda su principal reclamo.

Datos de salud avanzados en tu muñeca

Con un diseño minimalista, este reloj cuenta con una pantalla AMOLED que proporciona una excelente visibilidad incluso en exteriores, permitiendo consultar la información de un vistazo.

Una de las características más destacables del Redmi Watch 5 Active es su capacidad para monitorizar tu salud. El sensor de frecuencia cardíaca realiza un seguimiento continuo de las pulsaciones, alertando si detecta valores anómalos que podrían requerir atención.

Esta función resulta especialmente útil para personas que necesitan controlar su ritmo cardíaco por razones médicas o deportivas. El seguimiento del sueño es otro punto fuerte de este dispositivo. No solo registra la duración total, sino que analiza las diferentes fases del sueño –ligero, profundo y REM–, proporcionando una puntuación de calidad y recomendaciones para mejorar hábitos de descanso.

Esta información se presenta de manera intuitiva en la aplicación Mi Fitness, facilitando la interpretación de los datos. Como buen compañero de actividad diaria, el Redmi Watch 5 Active cuenta con un podómetro preciso que registra pasos, distancia recorrida y calorías quemadas.

Sin GPS, una de las pocas pegas que se le pueden poner

Mantenerse conectado es una de las funciones primordiales de cualquier smartwatch, y el Redmi Watch 5 Active cumple. Las notificaciones de llamadas, mensajes y aplicaciones llegan instantáneamente, sincronizándolas desde el móvil.

Esta funcionalidad resulta especialmente práctica en situaciones donde sacar el teléfono puede resultar inconveniente o inadecuado, por ejemplo haciendo ejercicio o mientras te duchas. La sincronización se realiza de manera sencilla a través de Bluetooth, y es compatible tanto con dispositivos Android como con iOS.

Con más de 100 modos deportivos, el Redmi Watch 5 Active se adapta a prácticamente cualquier actividad física. Sin embargo, es importante destacar que este modelo no cuenta con GPS integrado, lo que supone una limitación significativa para ciertos deportes como el running o el ciclismo. Para registrar con precisión las rutas, distancias y ritmos en estas actividades, necesitaremos llevar nuestro smartphone con nosotros, ya que el reloj utilizará el GPS del teléfono.

Esta dependencia del móvil para algunas funciones deportivas es quizás el recorte más notable que Xiaomi ha realizado para mantener un precio competitivo.

Con una batería que promete hasta 10 días de uso normal, el Redmi Watch 5 Active elimina la preocupación de cargarlo constantemente. Esta autonomía varía según la intensidad de uso, especialmente si utilizamos frecuentemente las funciones de monitorización continua, pero incluso en los escenarios más exigentes, podemos esperar varios días de funcionamiento.

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