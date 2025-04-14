Solo uso camisetas básicas y estas son mejores que las de cualquier tienda: tras tres años siguen como nuevas

Si estás cansado de las camisetas que resisten mal los lavados, hay un pack en Amazon que compré y aún me aguanta.

A lo largo de los años he ido cambiando mi forma de vestir, como todo el mundo, claro está, pero en mi caso la tendencia es bastante clara hacia lo minimalista: camisetas y jerseys básicos y pantalones chinos de un color, con cada vez menos vaqueros.

Como puedes intuir, tengo el armario lleno de camisetas básicas de un color: gris, blanco, negro, azul, vinotinto y más, para combinar con distintos pantalones. No obstante, muchas de las que he comprado en grandes superficies que no hace falta mencionar se han deteriorado rápidamente con los lavados, pero tengo unas que resisten, y las compré en Amazon en el Black Friday de 2021.

Ni que decir tiene que me las he puesto ya decenas de veces y que tienen muchos, muchísimos lavados encima, pero Urban Classic parece que hace buenas camisetas, y lo noté nada más recibirlas en su día. Cuesta 26,99 euros el pack de tres y merece muchísimo la pena.

'Pack' de tres camisetas básicas Este pack de tres camisetas está a la venta en varias combinaciones de colores.

El precio es uno de los más bajos que ha tenido este pack, que habitualmente supera los 30 euros, así que es un buen momento para comprarlo.

Son lo suficientemente gruesas como para que el tejido no se dé de sí o para que no tenga agujeros a las primeras de cambios, pero sin llegar a dar demasiado calor, y las uso habitualmente en verano.

El cuello reforzado con felpa es otro elemento diferenciador, ya que mi problema suele ser que con el uso se va ensanchando más y más el cuello hasta que finalmente tengo que desechar la camiseta en cuestión.

Por ahora y tras cuatro años, las tres que tengo –gris, negra y blanca– están totalmente como el primer día, sin rastro de uso y manteniendo la tela en perfecto estado, y por eso cuando necesite más camisetas voy a ir a por el mismo pack.

Debes tener en cuenta que Amazon asume todos los gastos de envío en pedidos de 35 euros o más, y este pack no llega a dicha cifra, así que tienes un par de opciones más para ahorrarte los gastos.

La primera de ellas es obvia, y es que puedes simplemente añadir algún producto más para sobrepasar los 35 euros, como por ejemplo otro pack de camisetas, si es que realmente necesitas tantas. La otra alternativa es hacer la compra como usuario de Amazon Prime.