Cómodas y versátiles: así son las prendas de la colección primaveral que Springfield presenta de la mano de Manu Moreno

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El jugador de la Selección masculina de rugby 7 se convierte en el embajador de la marca para mostrar las tendencias en moda masculina de la temporada.

La llegada de la primavera nos invita a renovar nuestro armario para llenarlo de prendas con las que disfrutar de planes bajo el sol. Para estas jornadas, apostar por ropa cómoda y versátil que se adapte a cualquier situación es clave. Y con estas premisas surge la nueva colección de Springfield, que llega de la mano del deportista Manu Moreno.

El jugador de Selección masculina de rugby 7 se convierte en embajador de la marca para una temporada marcada por prendas modernas y muy combinables para hombre. Vuelven las sobrecamisas, esta vez, en lino, y también los cárdigans con diseño de estructura. Tampoco faltan las prendas de inspiración pijama o de tropical ni los best sellers de la firma de cada colección estival: chinos, bermudas y camisetas.

La nueva colección de Hombre de Springfield es perfecta para adaptarse a diferentes ocasiones, sin renunciar al estilo ni al dinamismo de cada propuesta. El deportista lo sabe y ya ha convertido algunas de las prendas en sus favoritas.

Las prendas más versátiles y estilosas de la temporada

Este cárgidan tiene un precioso tejido en estructura. Springfield

Los looks monocromáticos claros son para el buen tiempo. Así, el beige, el nude o el blanco se convierten en los tonos favoritos para la primavera y el verano. Son frescos, favorecedores y resaltan el bronceado. Y si los incluimos en propuestas tan estilosas como el conjunto que luce Manu Moreno, el éxito está asegurado. El deportista apuesta por un cárdigan de manga corta que llama la atención por su diseño en estructura, un detalle que marca la diferencia respecto a los polos clásicos.

Con unos pantalones fluidos de algodón y unas sneakers en los mismos tonos, el outfit es perfecto para las largas tardes de verano que se saben a qué hora empiezan, pero nunca cuándo van a acabar. Aunque nos encanta esta prenda combinada con otras del mismo tono, también es perfecta para llevar con unos jeans para un estilo desenfadado e informal y con otros pantalones a contraste.

El 'total look' de lino es uno de nuestros favoritos de esta colección. Springfield

Las bermudas son una de esas prendas de las que nunca se tienen suficientes y que, por tanto, podemos considerar como una de las que más partido se le pueden sacar en el vestido estival. Son cómodas, estilosas y permiten múltiples combinaciones. Este básico de fondo de armario es perfecto para las jornadas de turismo o para las tardes paseando por la playa. Eso sí, nos quedamos con los modelos con corte slim que estilizan la figura sin renunciar al corte clásico de esta prenda.

En la colaboración de Manu Moreno y Springfield, hemos podido ver al deportista con un modelo en algodón, perfecto para sobrellevar las altas temperaturas, de silueta clásica, pero ajustada.

¿Quién dijo que las camisetas eran aburridas? Springfield

Y no hay look informal en el que una camiseta no pueda marcar la diferencia. Lejos de ser considerada una prenda sin importancia, elegir el mensaje y el diseño adecuado es una cuestión de estilo. Manu Moreno lo sabe y, por ello, ha abanderado el Viva la Pasta que luce en la camiseta de la colección de Springfield.

Con este diseño, se reivindica el carácter básico de esta prenda que permite tantas combinaciones. De hecho, son prendas que puedes llevarse todo el protagonismo con unos pantalones, pero también ser indispensables bajo sobrecamisas, americanas o chaquetas.