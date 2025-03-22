Las zapatillas fáciles de quitar y poner no son solo para mayores: Nike tiene el modelo más estiloso por menos de 80 euros

Este modelo no dispone de cordones y el diseño de su talón se abre para que podamos calzarnos sin usar las manos.

A pesar de que muchas veces nos escudamos en el "antes muerta que sencilla", cada vez buscamos más la comodidad a la hora de vestir. Muestra de ello es que sneakers como las Gazelle, las Samba o las Cortez se han convertido en las máximas referencias del street style. Claro que, los cordones no siempre nos resultan lo más cómodo: se desatan, quedan desiguales e, incluso, nos hacen tropezar.

Ese ha sido, precisamente, uno de los motivos por los que triunfan las zapatillas fáciles de poner y quitar, una opción que, aunque parece solo apta para personas mayores o con movilidad reducida, es apta para cualquier vestidor. Sobre todo, si apostamos por modelos como las Nike Go FlyEase, unas zapatillas con diseño futurista que llega dispuesto a reinar en la calle.

Disponibles en tres colores y de la talla 35,5 a la 47,5, este modelo no dispone de cordones y permiten calzarse sin usar las manos. Lo mejor de todo es que ahora están rebajadas un 40% y cuestan menos de 80 euros.

Las zapatillas fáciles de poner y quitar de Nike

Estas zapatillas son las primeras de Nike con la tecnología Flyease. Nike

La facilidad a la hora de calzarse este modelo viene por un talón que se abre con facilidad (con suela incluida) hasta que se mete el pie y se da un paso, cuando vuelve a su posición original y ajustada. Nos parece muy útil para aquellas personas que tienen que calzarse y descalzarse con frecuencia, como profesores de pilates u otras disciplinas que requieran ir sin calzado, pero también para quienes no quieren perder ni un segundo.

Esta característica hace que el diseño tenga unas líneas sencillas, pero futuristas, por lo que son perfectas para seguir las tendencias del street style. Y, si no, que se lo digan a las New Balance 9060 que no pueden estar más de moda con esas líneas bien marcadas.

Otras prestaciones por las que merece la pena es porque su espuma cushlon ofrece una buena amortiguación para cada pisada. Ofrece un tejido transpirable para que el pie respire, sin que esto repercuta en la perdurabilidad del modelo, puesto que al no llevar costuras se han reforzado los revestimientos.

Un calzado manos libres

Las Nike Go Flyease son el primer calzado de la firma manos libres que facilita el calzarse. Para lograr el ajuste perfecto, la zapatilla cuenta con una banda tensora y una articulación que mantiene el calzado abierto y, una vez metemos el pie y damos un paso, se fija y bloquea como cualquier zapatilla.

Con estas características, las zapatillas evitan el que tengamos que agacharnos para calzarnos, evitando así malas posturas que pueden ocasionar dolores de espalda.

Está disponible en tres tonos: blanco, negro o una combinación de ambas con la estructura y malla principal en negro y la amortiguación en blanco.