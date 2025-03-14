Las Nike Cortez vuelven de oferta, pero solo en estos colores: aprovecha las tallas que ahora solo cuestan 54 euros

Los prescriptores de moda rescataron, el otoño pasado, este modelo atemporal que combina con todo y que nos llena de nostalgia.

Con perdón de las Adidas Samba y las Gazelle, las zapatillas que han vuelto por todo lo alto este año han sido otras que nos traen de nuevo la estética de los 90 y los 2000. Podrían ser las New Balance 9060 que también han triunfado, pero nos referimos a las Nike Cortez.

Triunfaron la primavera pasada y esta tienen todas las papeletas para volver a convertirse en las reinas del armario. Su carácter vintage que nunca pasa de moda hacen de este modelo un must que ahora combina con prendas que nadie hubiera imaginado allí en los 70 cuando se lanzaron al mercado.

De hecho, aunque fueron el primer zapato para correr de Nike, de lo que dio buena fe la película Forrest Gump, ahora dejan de ser una propuesta para el deporte y saltan al street style. Lo mejor es que ahora podemos conseguir este mítico modelo con un 40% de descuento, o, lo que es lo mismo, por menos de 55 euros. Eso sí, solo en algunos colores que revelamos a continuación.

Oferta en las zapatillas Nike Cortez

Estos son los modelos de Nike Cortez en oferta. Nike

Aunque las Nike Cortez Textile están disponibles en 11 colores (más la opción de customizarlas por algo más de dinero), la web oficial de la firma ha activado sus ofertas en solo tres tonos. En concreto, el rosa, lila y azul violáceo han sido los modelos elegidos para estar rebajados casi 40 euros.

Eso sí, dado el precio, no todas las tallas están disponibles, por lo que si encuentras la tuya y te interesa, no te lo pienses demasiado. Lo mismo ocurre con otros tonos que no están rebajados y tienen el precio original de 89,99 euros.

Independientemente del color elegido, estas zapatillas mantienen la esencia del modelo mítico de los 70, pero con prestaciones renovadas. Por ejemplo, cuentan con una puntera más amplia y laterales más firmas, para favorecer la comodidad y que no te la quieras quitar en todo el día. Otra de sus ventajas es que, a pesar de estas confeccionadas con tejido, este no se deforma ni arruga.

Cómo llevar las Nike Cortez

Aunque en un principio nacieron con estética deportiva, este calzado es ahora uno de los más versátiles del armario. Por supuesto, los vaqueros son sus grandes aliados, pero también son perfecta para looks más formales. Para mujeres, las faldas y los vestidos también pueden llevarse con Nike Cortez.

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