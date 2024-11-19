Cómo probar gratis el servicio de Amazon que permite recibir las compras de Black Friday en tiempo récord

Ahora que se acerca el Viernes Negro del gigante del comercio 'online', hay que tener todo preparado para aprovechar las mejores ofertas y su servicio Prime cuenta con ventajas muy interesantes.

Cuándo empieza el Black Friday 2024 de Amazon es una de las preguntas que más se han hecho los usuarios en las últimas semanas. Así, hace unos días el gigante del comercio online confirmó que las ofertas de Viernes Negro empezarían el próximo 21 de noviembre. En este mismo anuncio aseguró que los clientes podrían ahorrar hasta un 45% en productos seleccionados de todas las categorías.

Nuestro ojo experto en dar con las mejores ofertas ya está calentando para que no se nos pase ni un descuento que realmente merezca la pena. De hecho, en muchos comercios ya han activado las promociones más black del año. Pero, además de entrenar nuestro radar, hay otras acciones que podemos llevar a cabo para que la campaña de Black Friday no nos pille por sorpresa.

Para empezar, podemos indagar en los productos top ventas de otros años. En el caso de Amazon, el Kindle o el Fire TV Stick son dos de los más demandados. Otra de nuestras recomendaciones es, si tenemos a Amazon como uno de los marketplace en los que buscaremos grandes oportunidades, hacerse Prime. Una de las ventajas de este servicio, que ofrece 30 días de prueba gratis, es que permite recibir las compras en tiempo récord.

Cuánto vale la cuota de Amazon Prime

Este servicio tiene un precio de 4,99 euros al mes o 49,90 euros al año si nos decantamos por la cuota anual, lo que supone un ahorro del 25%. Sin embargo, antes de decidir si pagamos o no, Amazon ofrece 30 días de prueba gratuitos para que puedas conocer este servicio que ya te aseguramos es muy útil de cara a Black Friday.

Este servicio del gigante del comercio online ofrece ventajas muy suculentas a quienes forman parte de ese club premium, pero una de las que nos parece más interesante de cara a Black Friday son los envíos gratuitos en la mayoría de productos. Así, si aprovechas el periodo de prueba para esta campaña de descuentos, podrás disfrutar de tus compras al día siguiente de haberlas realizado.

Qué beneficios tiene el Prime de Amazon

Aunque los envíos gratuitos son una de las principales ventajas de formar suscribirse a este servicio, no es el único provecho que nos promete. Otra de las bondades más destacadas es que da acceso a Prime Video, su plataforma de streaming que cuenta con contenidos exclusivos. Si nos gustan los contenidos de ocio, la cuota de Prime también da acceso a Prime Reading, con una gran selección de títulos para los más lectores, y a Prime Music, una plataforma de música para escuchar desde varios dispositivos.

También es interesante el servicio prueba primero, paga después que está activo en algunos productos del catálogo, sobre todo en moda, para que puedas recibir el artículo y comprobar que es el que deseas antes de pagarlo. Además, el marketplace nos ofrece almacenamiento para fotografías. En cuanto a ventajas económicas, ser Prime significa acceder a algunas ofertas antes que otros usuarios, lo que puede ayudar a evitar los problemas de stock, y poder disfrutar de eventos exclusivos como el Prime Day, jornadas de grandes descuentos solo para sus miembros.

Cómo me doy de alta en Amazon Prime

El proceso para darse de alta en Amazon Prime es muy sencillo. Para empezar, hay que acceder a la web de Prime y seleccionar Iniciar prueba gratis. Después, se siguen las instrucciones que aparezca en pantalla, en las que se pedirán unos datos para identificación, así como para la creación del usuario. Eso sí, es necesario introducir una tarjeta de pago válida como resguardo, pero Amazon no te cobrará nada durante el periodo de prueba gratuito. Una vez terminado, se procederá al pago automático de la cuota escogida. Si no deseas que esto ocurra, puedes desactivar la renovación automática.

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