La báscula inteligente de Amazon que mide la grasa corporal y tiene más de 13 funciones

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Mantener unos hábitos de vida saludables como hacer deporte diariamente o consumir alimentos sanos es importante si queremos bajar o subir de peso, además, de tener las herramientas adecuadas para medir nuestra grasa corporal.

El peso depende de muchas variables y si queremos controlarlo de manera sana deberíamos conocerlas, al menos, para saber qué influye en nuestras subidas o bajadas de peso. Llevar una alimentación saludable y practicar deporte de manera diaria, además de controlar nuestro peso con una báscula, son tres aspectos clave que debemos realizar si queremos tener unos hábitos de vida saludables.

Por eso, las básculas de ruleta que solo nos muestran simples dígitos se han quedado desfasadas para dejar la puerta abierta a las inteligentes, que nos enseñan datos de nuestra composición corporal como el IMC, la grasa o la masa ósea. Además, estos nuevos dispositivos pueden controlarse desde el smartphone donde también podemos almacenar los datos de salud que necesitamos. Lo mejor es que si sabes donde buscar no tiene por qué costarte más que una báscula convencional.

Desde 20deCompras, por ejemplo, hemos encontrado una de las mejores básculas de peso inteligentes al precio más bajo que nunca en Amazon. Se trata de la de la marca Healthkeep, con más de 22.000 valoraciones positivas que la avalan. Este modelo mide 13 datos que incluyen peso, nivel de agua, masa muscular, IMC, RMC, grasa corporal, masa ósea, proteínas o músculo esquelético, entre otros muchos. Todos estos datos se quedarán guardados, como no, en el teléfono móvil.

Tiene pantalla LCD., modo de aclarado e indicador de batería. Amazon

Lo mejor es que no solo se quedarán guardados estos datos en el smartphone, sino que podrás sincronizarlos con las aplicaciones de salud de los diferentes móviles: Apple Health, Google Fit O la aplicación Fitbit. De esta forma podrás monitorear las tendencias y realizar un seguimiento del progreso.

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