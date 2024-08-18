La técnica para una decoración minimalista, bohemia y que otorgue tranquilidad a tu hogar

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Dedicarle tiempo a la decoración de nuestra casa es esencial si queremos sentirnos a gusto e identificados con ella. Por eso, además de buscar inspiración de cómo decorar, podemos aplicar técnicas como el macramé para hacer que las estancias de nuestro hogar tengan un toque minimalista.

Muchas personas se pasan horas y horas buscando inspiración en Pinterest para decorar su nuevo hogar. Y aunque en España, no hay un estilo de hogar marcado, existen varias ideas que podemos elegir. Desde el estilo nórdico caracterizado por los colores claros y la luminosidad hasta el rústico con elementos de madera, pasando por el clásico- moderno para los amantes de lo sofisticado y el aspecto lujoso.

Por otro lado, añadir detalles de macramé, ese arte de crear tejidos usando nudos decorativos, vuelve a estar muy de moda en decoración del hogar y hace que nuestro hogar transmita tranquilidad y paz, a la vez de lograr un toque bohemio en las estancias de la casa.

Manteles, tapices, espejos o, incluso, cabeceros de cama llenan los catálogos de decoración más modernos. Pero, no es necesaria una gran inversión de dinero para dar un aire bohemio a tu casa con macramé, basta con saber dónde buscar y tener las ideas claras. En Amazon, por ejemplo, podemos encontrar una selección muy amplia de piezas formadas con fibras naturales muy bonitas. E, incluso, puedes dar un paso más allá y aprender a hacer tu misma este tipo de diseños.

El kit perfecto para hacer macramé

Solo necesitarás los abalorios o elementos de decoración que más te gusten, hilo de algún material natural como el algodón y aprender unos nudos que le peguen a tu hogar. Desde 20deCompras te recomendamos este kit disponible en Amazon con el que, seguro, creas preciosos tapices para la pared, maceteros para tus plantas y, quién sabe, quizás hasta bolsas y bolsos.

Kit para hacer macramé Amazon

Y, si en vez de ser colgantes prefieres que tus espejos formen parte de tus paredes, seguro que este modelo de Somyting te encantará. Se trata de dos piezas redondas con decoración macramé alrededor. A uno de ellos, además, le cuelgan unas plumas preciosas y muy bohemias.

Está hecho de algodón, perlas de madera y espejo de cristal. Amazon

Con esta técnica los hogares quedarán con un aspecto más acogedor y sin estar excesivamente recargados. Además, es una decoración que se adapta a cualquier época del año, tanto en verano como en el frío invierno.

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