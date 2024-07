Aprovechar el espacio de las esquinas de la casa es posible sin gastar mucho dinero y sin obras

Tener la casa organizada es el objetivo de muchos, aunque, en ocasiones, no haya espacio para que todo quede como deseamos. Una de las posibilidades que se nos pasan por la cabeza es instalar estanterías en las paredes, pero no queremos agujerearlas por si en un futuro ya no nos convenciera. Por eso, poder tener un mueble que no requiera este tipo procedimientos nos facilitaría mucho la organización (e incluso la decoración).

La propuesta de Ikea para optimizar el espacio

Se ha convertido en una de nuestras favoritas, pues aprovecha los rincones de nuestro hogar para que podamos darles la vida útil que merece. Hablamos de la estantería esquinera Rågrund: una solución de bambú tan discreta como bonita que por menos de 40 euros nos ayudará a generar la sensación de tener una casa más grande.

Esta esquinera no supera el metro de altura para no generar ruido visual. Ikea

El diseño de esquina de esta estantería es muy práctico para varias estancias de la casa, desde el salón, como un rincón decorativo en el que almacenar libros u otras pertenencias, hasta el baño, para que podamos guardar todos los útiles de aseo. Y no tenemos que preocuparnos por la humedad, ya que está fabricada en bambú, un material resistente a las zonas húmedas.

Al estar elaborada con materiales naturales, combina con la mayoría de los estilos decorativos, desde aquellos que apuestan por la inspiración nórdica hasta los que se decantan por unos muebles más industriales. Sea cual sea la opción elegida en la estancia en la que vayamos a colocarla, la madera siempre es una buena opción, incluso para vestir las paredes.

Además de su practicidad, insistimos en su idoneidad para varios rincones de la casa gracias a sus medidas de 34 centímetros de ancho, por 34 de fondo por 99 de altura, lo que permite encajarlo en muchas zonas. Su mantenimiento es sencillo: si lo empleamos en la ducha, es recomendable secarlo con un paño después, y, si necesitamos limpiarlo en cualquier momento, se debe hacer con uno humedecido en agua y, si hay que profundizar en la limpieza, hacerlo con un limpiador no abrasivo.

Ideas para aprovechar las esquinas de casa

Casa recogida iStock

Además de ayudarnos a ganar espacio con poco esfuerzo, apostar por las esquinas de casa es hacerlo también por la decoración. De hecho, pueden ser las protagonistas del cambio de aire de casa sin necesidad de tener que hacer obras, pintar las paredes o hacer una gran inversión de dinero.

En Ikea, por ejemplo, tienen claro que son uno de los elementos más interesantes del hogar para aunar organización, accesibilidad y estilo y proponen en su blog algunas ideas sencillas para aprovechar las esquinas de casa, por ejemplo, convirtiéndolas en una pequeña galería de arte.

"Para que el resultado sea estético y homogéneo, lo ideal es que cuelgues en esta zona piezas artísticas que tengan alguna conexión entre ellas", recomiendan desde la tienda, recordarnos que también es importante tener en cuenta los colores, tanto de las obras que vas a colgar como de la pared y los marcos para que la paleta cromática combine.

Una forma diferente de aprovechar una esquina que le dará mucho estilo a nuestro hogar. Ikea

Y si no solo buscamos la estética, sino también almacenamiento, desde Ikea creen que apostar por una estantería como la que han diseñado con los cubos Eket. Una estructura sencilla y muy elegante que nos ayudará a crear una librería bonita, diferente y con espacio para plantas o esos objetos de decoración que aún no habíamos sacado de la caja de cartón desde la última mudanza.

Estos cubos están disponibles en ocho colores. Ikea

Si hay una zona en la que siempre echamos en falta espacio es en el vestidor, sobre todo, cuando es época de abrigos o chaquetas. Para estas prendas, las esquinas también pueden ser de gran ayuda. ¿Cómo? Fijando un perchero de pared que nos permita, incluso, colgar looks completos o accesorios para tenerlos a mano. Incluso, como vemos en las ideas de inspiración de Ikea, es buena idea aprovechar dos alturas con barras como el modelo Räcka.

Una fórmula perfecta para entradas con poco espacio en las que no queremos prescindir de perchero. Ikea

¿Cómo tener una casa limpia y ordenada?

Lo que más nos preocupa cuando estamos en nuestra casa es tenerla limpia y ordenada para poder descansar tranquilos. Por eso, se deben seguir unos sencillos pasos para que siempre esté organizada.

Hacer la cama y dejar ordenada la habitación al levantarnos. Fregar los platos después de la comida para evitar que se nos acumulen y recoger por la cocina. Guardar las cosas después de casa uso, y no dejar que la pereza nos gane. Dar un repaso al baño rápido después de la ducha para evitar la acumulación de cal. No tener demasiadas cosas e intentar donar las que ya no usamos. Si se ensucia algo, limpiarlo al momento.

