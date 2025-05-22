Si te gusta el diseño de las Dyson, esta aspiradora sin cables es un calco, pero infinitamente más barata

Las aspiradoras sin cable han dejado de ser un lujo. Este modelo sorprende por su diseño y por lo bien que resuelve la limpieza diaria.

Las aspiradoras sin cable se han convertido en una alternativa cada vez más popular frente a los modelos tradicionales. No solo permiten una limpieza más ágil y sin limitaciones de movimiento, sino que, en muchos casos, ofrecen un diseño más ligero y fácil de guardar. Ya no es raro verlas montadas en la pared del pasillo, listas para ser usadas en cualquier momento sin necesidad de desenrollar cables o cambiar de enchufe.

Durante años, marcas de gama alta han liderado este sector, centrando sus propuestas en potencia, duración de batería y facilidad de uso. Sin embargo, en los últimos tiempos han aparecido en el mercado opciones más asequibles que replican muchos de esos puntos fuertes con un diseño muy similar, incluso en aspectos como la pantalla LED o la estructura modular que permite aspirar el suelo, el sofá o incluso el coche con el mismo dispositivo.

Uno de esos modelos es el Laresar V7, que recuerda mucho a las aspiradoras Dyson pero por un precio más accesible. Sin embargo, lo interesante de estas nuevas alternativas no es solo su precio. También sorprende lo bien que se defienden en el uso diario, especialmente en pisos con mascotas, suelos duros o alfombras. Si bien no todas compiten en potencia con los modelos más caros, sí logran resolver con solvencia la limpieza doméstica habitual.

Laresar V7 Aspiradora sin cable con diseño moderno, batería extraíble, panel LED y cepillo antienredos. Ideal para limpiar suelos, alfombras y otros rincones del hogar.



Diseño reconocible, limpieza eficiente sin cables



A primera vista, la Laresar V7 recuerda a modelos más conocidos por su estética: cuerpo alargado, cabezal articulado, panel digital y una estructura que permite limpiar desde el suelo hasta el techo con facilidad. Es una de esas aspiradoras que no necesita instrucciones complejas: la sacas, la montas, y puedes empezar a limpiar casi de inmediato.

Uno de sus puntos más prácticos es la autonomía. Gracias a su batería de litio, permite sesiones de limpieza largas si se usa en el modo más eficiente, algo que viene bien cuando quieres repasar toda la casa sin interrupciones. El hecho de que la batería sea extraíble también facilita su recarga sin depender de una única base de carga fija, lo cual aporta algo de flexibilidad a la organización doméstica.

El panel LED, por su parte, añade un punto funcional sin volverse excesivo. Muestra el nivel de batería, permite cambiar entre modos y avisa si hay bloqueos en los cepillos, algo muy útil si tienes mascotas o alfombras gruesas. Este tipo de detalles no solo mejoran la experiencia de uso, sino que dan una sensación de control sobre el aparato, sin necesidad de estar revisando manuales o desmontando piezas.

Más allá del diseño: un aparato para el día a día



Lo más destacable de esta aspiradora no es tanto su aspecto, que evidentemente recuerda a modelos más caros, sino lo bien resuelta que está para el uso cotidiano. El cepillo principal, por ejemplo, está diseñado para evitar enredos con el pelo, algo que se agradece mucho cuando convives con animales o si sueles recoger restos de tejidos o pelusas. También incluye otros accesorios que permiten llegar a esquinas o limpiar sofás, cortinas o estanterías con bastante comodidad.

Otro punto a favor es su sistema de filtrado. Gracias a un diseño de doble entrada con filtro HEPA y esponja, consigue retener buena parte de las partículas más finas de polvo. Esto no solo mejora el aire que devuelve al ambiente, sino que también protege el motor del aparato y alarga su vida útil. En términos simples: se ensucia menos por dentro y necesita menos mantenimiento.

Además, su depósito de polvo tiene buena capacidad, por lo que no hace falta vaciarlo constantemente. Se limpia fácilmente y se desmonta sin esfuerzo, lo cual facilita mucho su uso para quienes no quieren complicaciones técnicas. También se puede fijar a la pared para que ocupe menos espacio, algo especialmente útil si vives en un piso pequeño y quieres tenerla siempre a mano.

En definitiva, la Laresar V7 se sitúa como una opción muy razonable si estás buscando una aspiradora inalámbrica que cumpla bien en tareas diarias y que, además, no suponga un gasto elevado. No es una Dyson, pero en muchos aspectos se le parece bastante más de lo que cabría esperar por su precio.