Adiós, cepillos adhesivos: este es el mejor invento para eliminar el pelo de las mascotas sin esfuerzo

Eliminar el pelo de las mascotas de la ropa y los muebles puede ser una tarea interminable. Un cepillo quitapelo reutilizable ofrece una alternativa más práctica y sostenible, permitiendo recoger el pelo sin generar residuos innecesarios.

Quienes conviven con mascotas saben que uno de los mayores desafíos es mantener la casa libre de pelos. No importa cuántas veces cepilles a tu perro o gato, ni lo a menudo que limpies: los pelos siempre encuentran la forma de quedarse pegados en la ropa, el sofá o el coche. Aunque algunas razas sueltan más pelo que otras, en algún momento todos los dueños de mascotas se enfrentan a este problema y todos se preguntan cómo quitar los pelos de las mascotas.

Durante años, la solución más común han sido los cepillos adhesivos, esos rodillos de hojas pegajosas que atrapan el pelo con cada pasada. Sin embargo, tienen sus inconvenientes: hay que estar reemplazando los recambios constantemente, pueden ser poco eficaces con los pelos más finos y, en muchas ocasiones, no son la opción más ecológica. Además, cuando el adhesivo empieza a perder fuerza, hay que tirar la hoja y seguir gastando más rollos.

Por suerte, han surgido alternativas más sostenibles y prácticas. Los cepillos quitapelo reutilizables como el de Furtopia han ganado popularidad por su eficacia y facilidad de uso, permitiendo eliminar los pelos de las mascotas sin necesidad de recambios ni adhesivos. Son una opción duradera y más cómoda para quienes buscan mantener su hogar libre de pelos sin generar residuos innecesarios.

Un cepillo quitapelo reutilizable y sin recambios

Este cepillo quitapelos se puede utilizar tantas veces como quieras, olvidándote de los dichosos recambios. Angela Montañez | Furtopia

El cepillo quitapelo reutilizable de Furtopia destaca por su diseño compacto y su sistema de recogida de pelo. A diferencia de los rodillos adhesivos tradicionales, este cepillo no requiere hojas desechables, lo que significa que puedes usarlo tantas veces como necesites sin preocuparte por quedarte sin recambios.

Uno de sus mayores puntos a favor es su depósito integrado, que recoge los pelos a medida que pasas el cepillo por la superficie. Esto evita que el pelo vuelva a dispersarse en el aire y facilita su limpieza posterior con un simple gesto. Además, su diseño compacto lo hace ideal para llevarlo en el bolso o dejarlo en el coche, asegurando que siempre tengas una solución a mano para eliminar los pelos de la ropa o los asientos.

Su funcionamiento es sencillo: basta con deslizarlo sobre la superficie que quieres limpiar y dejar que el mecanismo atrape el pelo sin necesidad de presionar demasiado. Es una opción especialmente útil para sofás, alfombras, camas de mascotas o incluso la tapicería del coche, donde los pelos suelen quedar incrustados con más facilidad.

Olvídate del pelo de las mascotas en casa



Apostar por un cepillo quitapelo reutilizable no solo supone un ahorro en recambios, sino que también es una opción más cómoda y sostenible. Al no depender de adhesivos desechables, se evita la acumulación de residuos y se garantiza un uso continuado.

El modelo de Furtopia es un buen ejemplo de cómo un diseño sencillo puede hacer más fácil la limpieza diaria. Su capacidad para recoger el pelo sin necesidad de pasadas repetitivas y su facilidad de vaciado lo convierten en una alternativa eficiente y ecológica frente a otros métodos tradicionales.

Si buscas una forma más práctica de mantener tu ropa y muebles libres de pelo sin esfuerzo, un cepillo reutilizable puede ser la mejor opción. Sin complicaciones, sin recambios y con un diseño pensado para que la limpieza sea rápida y sencilla.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas y descuentos. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.