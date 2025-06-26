Solo 1 kilo y medio de aspirador: Cecotec deja KO al mercado con esta escoba vertical sin bolsa pero con base de autovaciado

Esta solución de limpieza incluye accesorios para muebles y tapicerías y se transforma rápidamente en un aspirador de mano.

Las soluciones que nos ayudan en la limpieza del hogar son, cada vez, más efectivas, pero tenemos nuestras favoritas: las que ofrecen varias funciones en solo un dispositivo. Las escobas verticales cumplen con esta premisa, puesto que sus cabezales intercambiables permiten limpiar suelos, tapicerías y mucho más. También las que facilitan el sistema de vaciado de la suciedad recogida.

Ambas premisas las cumple el aspirador vertical Scoba 2100 Station, de la marca española Cecotec que, además, puede presumir de ser uno de los más ligeros del mercado: solo 1,55 kilos en su versión vertical y 0,73 kilos si empleamos el modo manual. ¿Lo mejor? Todo por menos de 130 euros.

Aspirador vertical Scoba 2100 Station Escoba vertical con diseño 2 en 1 ultraligero, con base de autovaciado, 40 minutos de autonomía y accesorios para muebles y tapicerías.

No solo es ligera, sino que es efectiva, puesto que emplea un motor de 210 watios y una potencia constante para recoger toda la suciedad, incluidas las partículas diminutas, gracias a su cepillo con millones de microfibra.

Todo ello nos permite realizar un mantenimiento diario de nuestro hogar sin apenas esfuerzo. Así que, es buena idea aprovechar las rebajas de Cecotec para conseguir este modelo muy efectivo.

También para limpiar tapicerías

Más allá de ser el aliado perfecto para mantener el suelo impecable, este modelo también nos gusta porque incluye accesorios intercambiables que nos permite limpiar sin esfuerzo otras zonas de nuestra casa. Por un lado, el cepillo para muebles permite eliminar el polvo con suavidad para que estos no se dañen. Lo mismo ocurre con el accesorio para tapicerías, que permite limpiar sofás, sillas, sillones, alfombras y hasta colchones, donde se acumulan los ácaros, de forma respetuosa.

Sea cual sea la tarea para la que lo queramos, lo mejor es que su peso ligero permite hacerlo sin esfuerzo. De hecho, la versión de mano apenas pesa medio kilo, lo que facilita llegar a rincones altos o a zonas de difícil acceso.

También nos gusta porque ocupa poco espacio y la misma base que sirve para autovaciar la suciedad nos sirve para recargar el dispositivo en cuestión de minutos, aunque su máxima autonomía es de 40 minutos.