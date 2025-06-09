Los robots aspiradores tienen sucesor: los robots cortacésped, y algunos son bastante baratos

Con la llegada del buen tiempo, mantener el césped en perfecto estado puede convertirse en una tarea exigente. Los robots cortacésped prometen hacerlo por ti.

La tecnología para el hogar no deja de avanzar, y lo que hace poco parecía un lujo ahora empieza a formar parte de la rutina doméstica. Lo vimos con los robots aspiradores: primero llegaron tímidamente a los salones, y hoy ya se mueven con soltura por cualquier casa. La promesa era clara: limpiar sin tener que estar presente. Y funcionó. Ahora, una evolución natural empieza a ganar protagonismo fuera de casa: los robots cortacésped.

Con un funcionamiento cada vez más preciso y opciones adaptadas a distintos tamaños de jardín, este tipo de dispositivo automatiza una de las tareas más pesadas del mantenimiento exterior. Ya no es necesario empujar una máquina en plena ola de calor ni depender del jardinero para que el césped esté presentable. Si tienes una zona verde en casa y quieres mantenerla a raya sin renunciar a tus fines de semana, un robot cortacésped puede que sea justo lo que estás buscando.

Uno de los modelos más accesibles del momento es el Conga GrassHopper 500 Connected de Cecotec, que solo cuesta 299,90 euros. Diseñado para áreas de hasta 500 metros cuadrados, se presenta como una opción equilibrada para quienes quieren introducir este tipo de tecnología en su jardín sin hacer una gran inversión. Además, viene con motor sin escobillas, control por app y sensores inteligentes que detectan la lluvia para evitar cortes accidentales cuando el terreno está mojado.

Conga GrassHopper 500 Connected Robot cortacésped silencioso y programable con motor digital, sensor de lluvia y control por app. Ideal para jardines de hasta 500 m² y terrenos irregulares.



Un ayudante silencioso y adaptable para el jardín



El Conga GrassHopper 500 Connected está pensado para facilitar el mantenimiento del césped sin intervención constante. A diferencia de los cortacéspedes tradicionales, que requieren supervisión y esfuerzo físico, este modelo puede programarse para trabajar por su cuenta dentro de un área delimitada. Basta con instalar el cable perimetral, definir la altura del corte y dejar que el dispositivo haga su trabajo. Es una solución que ahorra tiempo, especialmente útil si no siempre puedes estar pendiente del jardín.

Uno de sus puntos fuertes es su motor digital Brushless, que ofrece un rendimiento eficiente con un nivel sonoro bastante bajo. Esto es importante si quieres mantener el jardín cuidado sin generar ruido molesto, sobre todo si compartes espacio con vecinos o si prefieres usarlo por la tarde. También incorpora un sistema de cuchillas flotantes (Floating Cutting System) que se adapta a terrenos irregulares, ajustando el corte a distintas alturas según las necesidades del terreno.

Además, el robot es capaz de identificar si comienza a llover, y vuelve automáticamente a su base de carga para reanudar la tarea cuando las condiciones sean óptimas. Este tipo de sensor no solo protege al dispositivo, sino que también evita que el césped se dañe al ser cortado mojado. Todo esto se puede gestionar desde el móvil, a través de la app oficial, lo que permite mayor control sin necesidad de estar físicamente presente.

La automatización llega al jardín



No hace tanto que cuidar el césped implicaba dedicar una mañana entera al cortacésped, el rastrillo y las bolsas de residuos. Hoy, con la llegada de estos robots autónomos, ese esfuerzo empieza a parecer innecesario. De la misma forma que una lavadora supuso un antes y un después en las tareas del hogar, los robots cortacésped podrían estar iniciando un cambio silencioso en cómo se cuida el espacio exterior.

Lo interesante de esta categoría es que todavía tiene mucho margen de crecimiento. A medida que más hogares apuestan por soluciones automatizadas para el hogar, también lo hacen con sus terrazas y jardines. No se trata de una cuestión de pereza, sino de eficiencia: dedicar menos tiempo a tareas repetitivas permite emplear mejor el tiempo libre, algo que en el día a día moderno no es poca cosa.

El Conga GrassHopper 500 Connected no es el único modelo en el mercado, pero sí uno de los que mejor se adapta a quienes buscan dar el primer paso a buen precio. Si el futuro del hogar pasa por la automatización, el jardín ya se ha sumado a esa transformación. Y como en su día ocurrió con los robots aspiradores, es probable que con el tiempo estos dispositivos dejen de ser una novedad para convertirse en parte del mobiliario habitual.