Este es el mueble auxiliar de menos de 20 euros que necesitamos para sobrevivir al cambio de armario

El cambio de armario es, a estas alturas de octubre, una realidad. La incidencia de la borrasca Bernard en España nos ha invitado ya a sacar los primeros abrigos (esos que compramos con previsión para que el frío no nos pillara por sorpresa) y los jerséis para resguardarnos de la bajada de temperaturas. Por ello, no nos queda más remedio que afrontar esta ardua tarea que cada año nos cuesta más. Así, ha llegado el momento de guardar los trajes de baño y vestidos vaporosos para dar paso a las prendas más abrigadas.

Pero, para que todo nos quepa de forma organizada, debemos invertir tiempo en pensar soluciones que nos ayuden a ampliar el espacio en el armario, como las perchas que permiten colgar varios pantalones a la vez o las estanterías ajustables. Otra buena idea es contar con muebles auxiliares que nos den espacio extra en alguna estancia o, incluso, en el trastero. Uno de nuestros favoritos para ello es el armario de tela que hemos encontrado en Lidl que cuesta menos de 20 euros y que está arrasando en ventas, puesto que en la propia web ya vemos el cartel de pocas unidades.

Este armario auxiliar está arrasando en Lidl. Lidl

Datos estructurados producto Nombre: Armario tela Descripción: Armario auxiliar con dos estantes grandes y con barras para colgar perchas. La funda exterior es transpirable. Montaje fácil y sin herramientas. Marca: Lidl Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 19.99 Imagen:

Este armario ofrece unas medidas de 100 x 174 x 46 centímetros, lo que nos permite conseguir un espacio extra suficiente, además de que es fácil de encajar en otras estancias o en nuestro garaje. En su interior, este mueble auxiliar de Lidl consta de 5 pequeños estantes (de 30x45 centímetros aproximadamente), otros dos grandes (de 54x45 centímetros) y una barra para poder colgar perchas.

En cuanto al exterior, está confeccionado en una tela transpirable no tejida que protege un interior un armazón resistente de acero. Aun así, toda la estructura no supera los 3 kilos de peso para que sea fácil maniobrar con ella. También ha conquistado a muchos usuarios porque es fácil de montar, puesto que no requiere herramientas.

Armarios de tela baratos

Los armarios de tela son una de las soluciones más efectivas para almacenar las pertenencias que usamos con menos frecuencia. Así, si por ejemplo queremos colocarlos en el garaje, podemos dejar ahí las sandalias de verano o los bañadores. Similar a la estructura del modelo de Lidl, en Leroy Merlin hemos encontrado un armario de tela barato que ahora está rebajado y cuesta menos de 30 euros. Tiene unas medidas de 170x110x45 centímetros y ofrece múltiples compartimentos y estantes. Las puertas de esta propuesta funcionan con cremalleras y velcro.

Este armario de tela también es muy económico. Leroy Merlin

Datos estructurados producto Nombre: Armario de tela Descripción: Armario vestidor de tela con puertas de cremallera y velcro. Tiene unas medidas de 170x110x45 centímetros. Formado por dos puertas y cinco huecos. Montaje rápido. Marca: Leroy Merlin Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 26.90 Imagen:

Si necesitamos un extra de espacio, en Amazon encontramos modelos más amplios y sin que suponga un gran desembolso. En el caso de la opción de Songmics, uno de los más vendidos de su catálogo, podemos contar con una propuesta de 175x150x45 centímetros por menos de 43 euros. Se trata de una opción dividida en tres zonas, dos laterales para perchas y una central con estantes. Así, su capacidad de almacenaje y su fácil montaje son algunos de los motivos que le han llevado a conseguir más de 18.000 valoraciones en la plataforma.

Este armario tiene una gran capacidad. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Armario de tela Descripción: Armario de tela portátil con barra colgante y estantes. Medidas de 150x45x175 centímetros. Modelo de gran capacidad y fácil montaje. Marca: Songmics Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 41.99 Imagen:

Cómo se debe guardar la ropa de una temporada a otra

Para garantizar la correcta conservación de nuestras prendas, se deben almacenar de una temporada a otra de la forma adecuada. Para empezar, hay que guardarla limpia para evitar que la suciedad o las manchas se queden incrustadas. Después, es recomendable contar con contenedores de plástico o cajas de tela plegables que eviten que el polvo o la humedad se cuelen en el interior. Además, a la hora de organizar las prendas, las de mayor peso deben ir abajo y las más ligeras arriba para que esto no influya en el estado de la ropa.

También es recomendable emplear bolsas de vacío que reducen el volumen de todas las prendas para poder guardar más en menos espacio. Con este tipo de almacenamiento hay que tener especial cuidado con las prendas más delicadas, puesto que no siempre es la mejor opción para su almacenamiento.

