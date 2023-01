Aunque tener un vestidor arreglaría todos nuestros problemas, tenemos que conformarnos con el espacio que nos brindan los armarios y cómodas de casa. Estantes, altillos y barras son todas las opciones en las que podemos confiar para guardar la ropa bien, una vez limpia y planchada, y evitar que se llene de arrugas o de olor a cerrado. Por ello, su mantenimiento es de obligado cumplimiento: del mismo modo que una vez a la semana limpiamos la cocina o el baño en profundidad, deberíamos hacerlo con el armario, en lo que a organización se refiere.

De este modo, tendríamos una visión completa de las verdaderas carencias de los muebles de almacenamiento de casa, así como de las prendas que ya no nos ponemos y que podríamos donar para librar espacio. ¡Por no hablar de la que nos faltan! No obstante, el primer problema suele ser el que reina en la mayoría de hogares: no sabemos aprovechar el espacio y doblamos la ropa de cualquier manera sin tener en cuenta que esta (mala) costumbre afecta al orden y a la carga mental.

Evitarlo, como cabe esperar, está en nuestra mano: hay que buscar soluciones de almacenaje que sin necesidad de hacer obras en casa nos ayuden a ampliar la capacidad de los armarios. Y en 20deCompras hemos encontrado una económica, fácil de utilizar y efectiva que, por menos de 30 euros, nos va a permitir colgar hasta 20 pantalones sin ocupar el espacio de la barra: se trata de las perchas modulables con varias barras que tienen a la venta en Amazon.

Esta solución en forma de serpiente permite que en una misma percha podamos colgar hasta cinco pantalones sin necesidad de superponerlos para evitar que se arruguen. Una idea muy útil para ganar espacio de almacenamiento que, además, se adapta a nuestras necesidades: podemos colgarlas de forma horizontal si disponemos de más espacio o de forma vertical, para que caigan a lo largo del armario y aprovechemos la altura a la que rara vez le damos oportunidad.

A su versatilidad de suma el ahorro de espacio que supondrá eliminar las perchas tradicionales: el espacio que ocupa una de ellas equivale a cinco veces lo que ofrece la propuesta de Amazon, en este caso firmada por Tosoda. Que si tenemos en cuenta que comercializa esta solución en packs de cuatro (con espacio para cinco pantalones), supondrá la eliminación de hasta 16 perchas.

Respecto a los materiales utilizados para su fabricación, cabe destacar que del cuerpo principal al enganche están hechos de acero inoxidable, por eso, la percha es muy resistente y puede llegar a sostener hasta 10 kilos de peso, tal y como se puede consultar en la descripción de Amazon. Un margen amplio que equivaldría a cinco pantalones de tela vaquera de calidad.

