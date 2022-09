Cómo organizar tu trastero con una de las estanterías metálicas más vendidas de Amazon... ¡que cuesta 40 euros!

La lección la tenemos bien aprendida: el orden en casa es fundamental. Sobre todo, si queremos disfrutar de rutinas más ágiles y eficaces porque, tenemos que reconocer que, por ejemplo, cuando nos toca ir al trabajo, no nos gusta perder tiempo buscando esa camisa que quieres ponerte y que no sabes dónde has guardado. La respuesta está en soluciones de almacenaje efectivas que nos permitan tener todo bajo control. Lo mismo ocurre en la cocina y en otras estancias de la casa en las que el orden significa ahorro de tiempo: sin una despensa organizada, el batch cooking no es un éxito.

Si este requisito es imprescindible en los hogares, en aquellos espacios en los que almacenamos pertenencias que no usamos a menudo es (casi) aún más importante. Nos referimos a los trasteros, los lugares en los que guardamos ropa vieja esperando que un día vuelva a estar de moda (o nos vuelva a valer), juguetes o artículos de nuestros hijos que ya se han hecho mayores, apuntes de nuestros años de estudio pensando que algún día volverán a ser útiles y los adornos de Navidad que solo empleamos unas semanas al año. ¿Quién se siente identificado? Por ello, si no queremos que el caos se adueñe de nuestro trastero, tenemos que mantener el orden.

¿Nuestra recomendación? Guardar todo etiquetado en cajas o bolsas que aíslen las pertenencias del polvo y la suciedad y en estanterías que nos permitan encontrar en un vistazo aquello que estamos buscando. Las metálicas son nuestras favoritas, puesto que son prácticas y resistentes al peso de lo que allí colocamos. El modelo que destacamos bajo estas líneas nos ha conquistado por su precio (¡solo 40 euros!) y por su capacidad de ofrecernos distintos diseños según distribuyamos los estantes.

Esta estantería puede montarse con diferentes diseños. Amazon

Cada una de las baldas es capaz de soportar 175 kilos distribuyendo el peso de manera proporcional con un total de 875 kilos. Las medidas de cada balda son 90x40x40 centímetros. Esta estantería se puede transformar en dos mesas de trabajo o en dos estanterías más bajas para dar solución a nuestro espacio. Este modelo, además, suele estar entre los más vendidos de Amazon, por lo que podemos estar seguros de su buena relación calidad-precio.

