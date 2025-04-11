Todas las gafas de natación se empañan, pero estas no: tienen tecnología antivaho de vanguardia

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

He usado muchos modelos de gafas de natación en mi vida, y todos se han empañado menos uno de Arena.

Practico natación a diario desde hace muchos años, décadas, y por lo tanto he tenido tiempo de probar equipamiento de todo tipo, pero las gafas son indudablemente un punto crítico que siempre tiene un problema fundamental: se empañan.

Es algo prácticamente inevitable. Cuando las estrenas no lo hacen porque tienen una capa antivaho, pero al día siguiente ya prácticamente no ves mientras nadas. Esto es así con todas menos con unas, las Arena Cobra Swype.

He tenido la oportunidad de probarlas y la verdad es que me aguantaron bastante sin empañarse, ya que usan una tecnología que "regenera" la capa antivaho al frotar el cristal por dentro, y eso hace que dure mucho más de lo normal.

Arena Cobra Swype Estas gafas cuentan con tecnología contra empañamiento y una forma totalmente ergonómica.

Evidentemente, nada dura para siempre y tarde o temprano el antivaho acaba desapareciendo, pero si tienes cuidado puede durarte meses, sobre todo si no te las quitas desde que empiezas a nadar hasta que terminas.

Eso sí, hay que tener en cuenta que no son ni mucho menos las gafas más baratas del mercado, y es que son "profesionales" y se las suele ver en todo tipo de competiciones internacionales, aunque cualquiera pueda comprarlas por apenas 38 euros en Amazon.

Están a la venta en todo tipo de colores, y también en formato oscuro y polarizadas, algo útil cuando sueles nadar al aire libre. Como superan los 35 euros, el envío te sale gratis tanto si tienes cuenta Prime como si no.

Un ángulo de visión superior a lo normal

La estructura hidrodinámica de las Cobra Swype permite una reducción significativa de la resistencia al avance durante el nado, aunque lógicamente esto solo se traduce en centésimas cada 100 metros. El perfil aerodinámico minimiza la turbulencia que generalmente se crea alrededor de las gafas convencionales.

Un aspecto en el que también destacan estas gafas es su excepcional ángulo de visión, que supera considerablemente los habitual. Con un campo visual ampliado que alcanza los 180 grados en el plano horizontal y 90 grados en el vertical. Esta característica permite al nadador mantener mejor conciencia de su entorno.

Las Arena Cobra Swype también destacan por su comodidad, gracias a sus sellos de silicona hipoalergénica ultrasuave y correas ajustables que no enganchan el cabello. El sistema de ajuste permite personalizar la presión exacta para adaptarse a diferentes formas faciales sin comprometer la estanqueidad.

Hasta dos años de antivaho si las cuidas

La verdadera joya de la corona de estas extraordinarias gafas es su revolucionaria tecnología antivaho. El sistema Anti-Fog Extreme de Arena utiliza un recubrimiento hidrofílico de nanoestructuras especialmente diseñadas que repelen activamente las moléculas de agua, evitando la formación de las microgotas que causan el empañamiento.

A diferencia de los tratamientos antivaho convencionales que pierden efectividad después de unas semanas, el sistema de las Cobra Swype mantiene su eficacia durante aproximadamente 24 meses de uso regular, un avance significativo en comparación con las alternativas del mercado.

La tecnología antivaho de estas gafas funciona mediante un innovador proceso de unión molecular que integra el tratamiento directamente en la estructura del lente, no como una simple capa superficial. Además, el sistema se reactiva parcialmente después de cada uso, ya que las propiedades hidrofílicas del tratamiento se regeneran cuando frotas el cristal.

El proceso de fabricación incluye un tratamiento térmico especializado que funde las nanopartículas antivaho con el material del lente a nivel molecular, creando una barrera permanente contra la condensación.

La durabilidad de 24 meses se mantiene incluso con uso intensivo diario y exposición regular a cloro y agua salada, aunque Arena recomienda enjuagar las gafas con agua dulce después de cada uso para maximizar la longevidad del tratamiento.