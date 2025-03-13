Llevo nadando toda la vida y ahora he descubierto los MP3 acuáticos: ha sido amor a primera vista

Practico natación desde que tengo uso de razón, pero no fue hasta hace un año que me compré un MP3 acuático, y no me arrepiento para nada de haberlo hecho.

Nadar es un ejercicio que, como todo el mundo sabe, es sano y recomendado por los doctores, pero todo el que lo ha practicado sabe también que puede llegar a ser tremendamente aburrido. Al fin y al cabo es un deporte individual que consiste en ir de pared a pared una y otra vez.

Eso hace que mucha gente apueste por los MP3 acuáticos, que existen desde hace mucho pero que con la tecnología de conducción ósea han dado un gran salto adelante. Siempre me había resistido a comprar uno, pero el año pasado me regalaron el Shokz OpenSwim y la verdad es que fue todo un acierto.

Shokz OpenSwim Este MP3 acuático es ideal para nadar, con una autonomía de aproximadamente ocho horas y sonido excelente bajo el agua.

Hay otros modelos a la venta que son bastante más baratos, como por ejemplo el Lenovo X7, también con transmisión ósea del sonido, que permite usar tapones mientras nada y escuchar música igualmente a través de vibraciones.

El OpenSwim está además rebajado en Amazon, que lo deja en 159 euros. Es el precio que pagué por él cuando lo elegí como regalo y se mantiene, y lo volvería a pagar sin dudarlo un solo segundo.

Sea cual sea el que elijas, merece la pena usarlo para dinamizar un poco esta tediosa actividad, incluso si –como es mi caso– eres de los que tiene preparado un entrenamiento algo más exigente, con series, sprints y nado a distintos estilos.

Lo uso para escuchar música, pero la verdad es que donde más dan de sí es en los podcast. Es un gustazo poder nadar escuchando un programa de historia, política o de true crime, y además se escucha excelentemente bien, al menos en el caso de los Shokz.

Como ahora nado solo, después de muchos años entrenando y compitiendo en equipo, necesito algo de motivación extra para salir de casa y tirarme a la piscina, y el gancho de escuchar un interesante programa siempre funciona para darme el empujoncito.

Sí que se le puede poner una pequeña pega a estos MP3 acuáticos, y es que requieren de un ordenador para pasar la música o el archivo MP3 del podcast a través de su cable cargador.

Con 4GB de almacenamiento interno no he tenido hasta ahora problemas para meter decenas de canciones y al menos 2-3 podcast de una hora u hora y media cada uno. Lógicamente, no puedes usarlo a lo loco para transferir cientos de canciones en altísima calidad y no es posible ampliar su memoria.

No suelen tener bluetooth por un motivo bastante obvio, y es que la transmisión inalámbrica no funciona bajo el agua, así que sería totalmente inútil mientras nadas. Sí que hay otros modelos más avanzados, como el OpenSwim Pro, que tienen un modo bluetooth para que lo uses fuera de la piscina.

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