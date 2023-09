Así es cómo puedes escuchar la mayor variedad de 'podcasts' en español con 30 días totalmente gratis

La forma en la que consumimos contenido informativo y de entretenimiento no es igual a la de hace unos años, por ejemplo, hace apenas una década el boom que tienen ahora los podcast para consumir información y disfrutar del ocio hubiera sido impensable. De hecho, el término podcast se cree que fue acuñado en 2004 por el periodista del medio The Guardian, Ben Hammersley, pero no fue hasta años después cuando empezó su éxito. Y, como no también en España, donde, según el informe de hábitos de consumo de la famosa plataforma Spotify, "el consumo de podcasts en español ha crecido un 88% a nivel internacional y ya representa hasta el 20% del total del catálogo de la plataforma".

Y, dentro de esta vorágine de este nuevo formato, Amazon ha emergido como un jugador destacado en el panorama español con su creciente catálogo y enfoque de calidad. Los podcast de Amazon, a través del programa Audible o Amazon Music, se han convertido en una opción atractiva para los oyentes que quieren tener un contenido variado.

Podcast de Amazon, de calidad

La calidad del contenido es un factor crucial que determina la experiencia del oyente al consumir podcasts. Amazon ha comprendido esto a la perfección y se ha centrado en ofrecer una selección diversa de programas que abarcan desde noticias y educación hasta comedia y relatos de crímenes. Lo que distingue a los podcasts de Amazon es la rigurosa curación de su contenido, asegurando que los oyentes encuentren información precisa y entretenimiento de alta calidad. Lo mejor es que en dos servicios de Amazon tenemos podcast, así que puedes elegir el que más te convenga. El primero es Amazon Music, si además quieres tener un acceso ilimitado a más de 100 millones de canciones.

O, por el contrario, hacerlo con la suscripción a Audible de Amazon, el servicio de lectura de libros si, además, quieres tener acceso a 90.000 audiolibros y podcasts originales.

Mejores 'podcast' de Amazon

Algunos de los mejores podcasts en la plataforma de Amazon merecen una mención especial. Conversaciones con Innovadores, que brinda una visión interna de las mentes creativas detrás de la innovación en tecnología y negocios. O, para los amantes del misterio y el crimen, Crímenes Reales presenta relatos detallados y cautivadores sobre casos impactantes.

Por otro lado, Lecciones de Historia transporta a los oyentes a través del tiempo con narraciones absorbentes de momentos históricos clave. Mientras tanto, Risas Garantizadas ofrece dosis de humor con comediantes talentosos que comparten anécdotas hilarantes y observaciones cómicas.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.