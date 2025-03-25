Nado todos los días, tengo esta mochila y cuando se rompa, me compro otra: ahora está rebajada en Amazon

Hace muchos años que uso un mismo modelo de mochila para mis accesorios de natación, y seguiré haciéndolo.

Desde que tengo uso de razón he practicado natación, y a distintos niveles. He competido, viajado y probado muchas piscinas y polideportivos, siempre con multitud de accesorios a cuestas, como por ejemplo tabla, pull, palas, gafas, gorro, bañador, jabón y mucho más. Es por eso que tener una mochila en la que quepa todo y sea cómoda es fundamental.

Por recomendación de un compañero probé hace ya más de diez años las Arena Spiky, mochilas específicamente diseñadas para natación y de gran capacidad. Usaba un modelo anterior, y cuando se me rompió, me pasé a la Arena Spiky II, y cuando esta no dé más de sí, me pasaré a la Arena Spiky III, que además ahora Amazon acaba de rebajar.

Cuesta 47 euros en distintos colores, y las hay más baratas en otras tiendas, sí, pero son 47 euros muy bien invertidos. Como digo, he probado las dos versiones anteriores y me han aguantado muchísimo, y volveré a apostar por la misma marca.

Mochila de natación Arena Spiky III (45L) Esta mochila de gran capacidad y con forro impermeable es de las mejores para nadadores.

El motivo principal es que cabe absolutamente de todo, y además con bolsillos impermeables y estancos para guardar chanclas, zapatos, bañador y otras cosas que no se deben mezclar, pero no solo eso: es increíblemente cómoda.

Cuando llevas tanto equipamiento encima, la mochila pesa bastante, y esta de Arena tiene tiras acolchadas que son cómodas. Hasta he llegado a usarla para ir de viaje en plan mochilero.

Otra cosa que suele ocurrir con las mochilas deportivas y con los macutos es que se arrastran por taquillas, autobuses, coches y muchos más sitios, y eso hace que la tela de la zona inferior se desgaste y acabe por agujerearse y romperse. La Arena Spiky tiene un refuerzo en la zona que suele apoyarse en el suelo para evitar que eso ocurra.

Como he mencionado arriba, por ahora la media de duración de cada una de mis mochilas es de cinco años o más, y las uso de forma intensiva y –no me enorgullezco de ello– sin ningún tipo de cuidado. Hasta las he llevado amarradas en la bici cientos de veces.

Son 45 litros de capacidad, y con un bolsillo en el que cabe justo una tabla, los clásicos corchos para hacer piernas. Eso sí, cuando llegas a casa es recomendable sacar todo lo que lleves dentro y que esté húmedo y dejarla ventilar por motivos obvios, ya que si no lo haces acabará por generar humedad y moho en su interior.

Amazon es una tienda de total confianza para una compra de esta clase. Su servicio posventa siempre suele ofrecer la devolución y el reembolso si el producto no es satisfactorio, y además tienen envío gratis para todos los pedidos de más de 35 euros, como es este caso.

Si tienes cuenta Prime además puedes tener tu pedido en 24 horas o menos, dependiendo de la zona de España en la que vivas, así que si te corre prisa es buena opción.