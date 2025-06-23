Este aire acondicionado siempre se agota: es portátil, potente y merece la pena aprovechar que hay 'stock'
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Cuando el calor aprieta y no tienes aire acondicionado fijo, conviene encontrar una solución rápidamente, sobre todo si no quieres pasar la noche dando vueltas. Los aires acondicionados portátiles se han vuelto una alternativa imprescindible. Uno de los modelos más recomendados por los usuarios de Amazon cada verano es el Olimpia Splendid DOLCECLIMA Compact 8X, un equipo compacto que destaca por su rendimiento y facilidad de uso.
Este aparato ofrece una potencia de refrigeración de 8.000 BTU/h, lo que lo hace ideal para mantener frescas estancias de tamaño medio, como dormitorios, pequeños salones o despachos. Además, su eficiencia energética A+ permite mantener una temperatura agradable sin disparar el consumo eléctrico. En otras palabras: combate el calor sin miedo a la factura.
Ahora mismo puedes conseguirlo por unos 211 euros en Amazon, una cifra bastante razonable teniendo en cuenta su potencia, portabilidad y facilidad de instalación. Por todo eso, no es raro que vuelva a posicionarse cada verano entre los más vendidos.
Olimpia Splendid DOLCECLIMA Compact 8X
- Aire acondicionado portátil, compacto, fácil de mover y con 8.000 BTU para enfriar rápido dormitorios, salones pequeños o despachos.
Compacto, eficiente y fácil de mover
Uno de los puntos más valorados por quienes lo compran es que utiliza gas refrigerante R290, una alternativa más ecológica con bajo impacto ambiental. Además de ser más sostenible, este gas permite que el equipo enfríe con rapidez incluso durante las olas de calor más intensas.
Otro aspecto destacable es su diseño compacto: con solo 35 cm de ancho y unos 70 cm de alto, se integra fácilmente en cualquier rincón del hogar. Las ruedas y las asas laterales facilitan moverlo sin complicaciones de una habitación a otra, algo fundamental si vives en un piso sin instalación central.
Con una potencia absorbida de 960W, el DOLCECLIMA Compact 8X se sitúa como un equipo equilibrado entre consumo y eficacia. No requiere instalación permanente ni obras: basta con enchufarlo y colocar el tubo hacia el exterior para empezar a disfrutar de aire fresco.
Diseñado para facilitarte el verano
Este modelo incluye un panel de control superior, además de un mando a distancia que permite regular todas las funciones sin levantarte del sofá o la cama. Todo pensado para ofrecer una experiencia cómoda y sencilla.
Entre sus modos se incluyen temporizador, modo nocturno y diferentes velocidades de ventilación, lo que permite adaptarlo al ritmo del día y de la noche. Todo ello sin instalaciones complicadas: conectas, colocas el tubo en una ventana y listo.
Si llevas tiempo buscando un aire acondicionado portátil y fácil de usar, este modelo es una apuesta segura. Y como ocurre cada temporada, conviene no esperar demasiado: suele agotarse cuando suben las temperaturas y empiezan las olas de calor.