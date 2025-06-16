El 'top' ventas del verano no es para humanos: tu perro necesita esta esterilla refrescante de poco más de 20 euros

El calor no perdona, y nuestras mascotas lo sienten tanto como nosotros. Esta esterilla refrescante puede ayudar a que tu compañero peludo descanse mejor durante los días más sofocantes.

Cuando suben las temperaturas, no somos los únicos que buscamos sombra, agua fría y algo de aire. Las mascotas, especialmente los gatos y los perros grandes y peludos, también sufren el calor del verano, muchas veces sin que nos demos cuenta hasta que ya están jadeando sin parar. Para ellos, los paseos más cortos y el agua fresca no siempre son suficientes.

Aquí es donde entra en juego un invento tan simple como útil: la esterilla refrescante para mascotas. No necesita cables, no hace ruido y funciona sin enchufes ni batería. Se coloca sobre el suelo, la cama del perro o incluso el asiento del coche, y ayuda a que tu compañero de cuatro patas regule su temperatura. Vale para perros y gatos, pero también para otro tipo de mascotas que necesiten salvaguardarse de las temperaturas extremas.

Una de las más vendidas en Amazon es la esterilla refrescante para mascotas grandes de la marca Nobleza. Está pensada para perros y gatos de todos los tamaños, tiene una base de gel no tóxico que se activa al contacto y ahora está disponible por 22,99 euros, un precio bastante contenido para un accesorio que puede hacer la diferencia en los días de más calor.

Alfombrilla refrescante Nobleza para mascotas

Esterilla refrescante Nobleza para mascotas, con gel auto-refrigerante, plegable, fácil de limpiar y perfecta para interiores, jaulas o viajes en coche.



Una alfombrilla que se nota (y se agradece)



A primera vista, puede parecer una esterilla cualquiera, pero el truco está en el interior. El modelo de Nobleza incluye un gel que se activa con la presión del cuerpo y disipa el calor de forma progresiva. Es decir, no necesitas enfriarla previamente en la nevera ni conectarla a nada. Colócala donde el animal prefiera tumbarse y listo: el propio contacto activa su efecto.

Tiene unas dimensiones de 90 x 50 cm, suficientes para animales grandes o para que dos mascotas pequeñas la compartan. También puede colocarse dentro de camas, jaulas o transportines, o usarse como base para viajes largos en coche. Si tu mascota sufre especialmente en verano o tu casa no tiene buena ventilación, puede ser un pequeño alivio diario sin demasiada inversión.

En cuanto a limpieza, basta con pasarle un paño húmedo o rociar un poco de agua. Se pliega fácilmente y no ocupa espacio cuando no se usa, así que también es útil si vives en un piso pequeño o no quieres dejarla siempre a la vista.

Pensada para ellos, diseñada para el verano



La alfombrilla no es una solución milagrosa, pero sí una herramienta sencilla que ayuda a mejorar el confort de tu mascota cuando más lo necesita. Especialmente útil si vives en zonas cálidas o en pisos donde el sol aprieta en las horas centrales del día. Los perros, por ejemplo, no sudan como nosotros, así que su forma principal de regular la temperatura es mediante el jadeo, mientras que los gatos sudan por las almohadillas de sus patitas y a veces se lavan en exceso para refrescarse. Darles un lugar fresco donde tumbarse puede evitar golpes de calor y otros problemas más serios.

Además, el hecho de que sea auto-refrigerante significa que puedes dejarla a mano sin preocuparte de enchufes o ciclos de carga. Solo hay que tener la precaución de mantenerla alejada del sol directo y evitar que tu mascota la muerda o arañe con fuerza, ya que, como cualquier producto con relleno, no está diseñado para aguantar mordiscos intensos.

Además, al no necesitar electricidad, son seguras incluso si tienes otros animales o niños en casa. Y si te vas de vacaciones, puedes llevártela contigo sin ocupar apenas sitio en la maleta. Así que si este año estás notando a tu mascota más apagada de lo habitual o quieres prevenir golpes de calor sin grandes complicaciones, esta esterilla refrescante puede ser una opción más que razonable. Tu mascota no podrá decirte que le gusta, pero si empieza a tumbarse ahí cada vez que suben los grados, será una buena señal.